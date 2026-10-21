Πώς ναυάγησε το στοίχημα των $5 δισ. της Coca Cola με την Costa Coffee: Γιατί ο διάσημος καφές της Βρετανίας δεν είχε απήχηση στις ΗΠΑ
Πώς ναυάγησε το στοίχημα των $5 δισ. της Coca Cola με την Costa Coffee: Γιατί ο διάσημος καφές της Βρετανίας δεν είχε απήχηση στις ΗΠΑ
Πέντε δισεκατομμύρια δολάρια, μια διάσημη βρετανική αλυσίδα καφέ και ένα φιλόδοξο σχέδιο παγκόσμιας επέκτασης
UPD:
Όταν η Coca-Cola ανακοίνωσε την εξαγορά της Costa Coffee το 2018, πίστευε ότι είχε βρει το ιδανικό όχημα για να κατακτήσει μια αγορά στην οποία η παρουσία της ήταν μέχρι τότε περιορισμένη.
Το σχέδιο έμοιαζε απλό: ο μεγαλύτερος όμιλος αναψυκτικών στον κόσμο θα αξιοποιούσε το τεράστιο δίκτυο διανομής του για να γεμίσει την αγορά με καφέδες Costa, από εμφιαλωμένα προϊόντα έως αυτόματες μηχανές espresso.
Όμως, οκτώ χρόνια και 5,1 δισ. δολάρια αργότερα, το επιχειρηματικό στοίχημα δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Η Coca-Cola διαπίστωσε ότι η πώληση ενός καφέ υψηλών προδιαγραφών είναι πολύ διαφορετική υπόθεση από τη διανομή αναψυκτικών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το σχέδιο έμοιαζε απλό: ο μεγαλύτερος όμιλος αναψυκτικών στον κόσμο θα αξιοποιούσε το τεράστιο δίκτυο διανομής του για να γεμίσει την αγορά με καφέδες Costa, από εμφιαλωμένα προϊόντα έως αυτόματες μηχανές espresso.
Όμως, οκτώ χρόνια και 5,1 δισ. δολάρια αργότερα, το επιχειρηματικό στοίχημα δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Η Coca-Cola διαπίστωσε ότι η πώληση ενός καφέ υψηλών προδιαγραφών είναι πολύ διαφορετική υπόθεση από τη διανομή αναψυκτικών.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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