Εκρηκτική η ζήτηση για τσάντες vintage και επανεκδόσεις
Εκρηκτική η ζήτηση για τσάντες vintage και επανεκδόσεις
Η αξία της νοσταλγίας και οι αυξήσεις των τιμών στα προϊόντα πολυτελείας πυροδοτεί ένα φαινόμενο που φαινόταν ότι είχε έρθει για να μείνει
Υπήρξε μια εποχή κατά την οποία το όνομα μιας τσάντας αρκούσε: H Lady Dior πήρε το όνομα της από την πριγκίπισσα Diana, η Alexa του οίκου Mulberry από τη βρετανίδα παρουσιάστρια Alexa Chung, η Stam του Marc Jacobs από το μοντέλο Jessica Stam και οι φωτογραφίες μιας τσάντας που κρατούσαν η Kate Moss, οι αδερφές Olsen ή η Sienna Miller μπορούσαν να δημιουργήσουν λίστες αναμονής. Η It bag της δεκαετίας του 2000 υπήρξε το προϊόν μιας συγκεκριμένης περιόδου: της δύναμης των περιοδικών, της κουλτούρας των celebrities και ενός αγοραστικού κοινού που λάτρευε το αναγνωρίσιμο αντικείμενο.
Είκοσι χρόνια αργότερα, η It bag μπορεί να έχει επιστρέψει, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο αποκτά την πολυπόθητη ιδιότητά της έχει αλλάξει. Οι τσάντες Balenciaga Le City και η Chloé Paddington επανήλθαν στο προσκήνιο, ενώ σχέδια που έχουν διατηρήσει τη θέση τους στον χρόνο, όπως η Fendi Baguette, η Hermès Birkin, η Lady Dior ή η Loewe Puzzle, επανέρχονται διαρκώς μέσα από νέες εκδοχές και επετειακές επανεκδόσεις. Η Le City, για παράδειγμα, έχει σήμερα ολόκληρη οικογένεια μεγεθών και παραλλαγών στον οίκο Balenciaga.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Είκοσι χρόνια αργότερα, η It bag μπορεί να έχει επιστρέψει, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο αποκτά την πολυπόθητη ιδιότητά της έχει αλλάξει. Οι τσάντες Balenciaga Le City και η Chloé Paddington επανήλθαν στο προσκήνιο, ενώ σχέδια που έχουν διατηρήσει τη θέση τους στον χρόνο, όπως η Fendi Baguette, η Hermès Birkin, η Lady Dior ή η Loewe Puzzle, επανέρχονται διαρκώς μέσα από νέες εκδοχές και επετειακές επανεκδόσεις. Η Le City, για παράδειγμα, έχει σήμερα ολόκληρη οικογένεια μεγεθών και παραλλαγών στον οίκο Balenciaga.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
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