Εκρηκτική η ζήτηση για τσάντες vintage και επανεκδόσεις
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Εκρηκτική η ζήτηση για τσάντες vintage και επανεκδόσεις

Η αξία της νοσταλγίας και οι αυξήσεις των τιμών στα προϊόντα πολυτελείας πυροδοτεί ένα φαινόμενο που φαινόταν ότι είχε έρθει για να μείνει

Εκρηκτική η ζήτηση για τσάντες vintage και επανεκδόσεις
Υπήρξε μια εποχή κατά την οποία το όνομα μιας τσάντας αρκούσε: H Lady Dior πήρε το όνομα της από την πριγκίπισσα Diana, η Alexa του οίκου Mulberry από τη βρετανίδα παρουσιάστρια Alexa Chung, η Stam του Marc Jacobs από το μοντέλο Jessica Stam και οι φωτογραφίες μιας τσάντας που κρατούσαν η Kate Moss, οι αδερφές Olsen ή η Sienna Miller μπορούσαν να δημιουργήσουν λίστες αναμονής. Η It bag της δεκαετίας του 2000 υπήρξε το προϊόν μιας συγκεκριμένης περιόδου: της δύναμης των περιοδικών, της κουλτούρας των celebrities και ενός αγοραστικού κοινού που λάτρευε το αναγνωρίσιμο αντικείμενο.

Είκοσι χρόνια αργότερα, η It bag μπορεί να έχει επιστρέψει, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο αποκτά την πολυπόθητη ιδιότητά της έχει αλλάξει. Οι τσάντες Balenciaga Le City και η Chloé Paddington επανήλθαν στο προσκήνιο, ενώ σχέδια που έχουν διατηρήσει τη θέση τους στον χρόνο, όπως η Fendi Baguette, η Hermès Birkin, η Lady Dior ή η Loewe Puzzle, επανέρχονται διαρκώς μέσα από νέες εκδοχές και επετειακές επανεκδόσεις. Η Le City, για παράδειγμα, έχει σήμερα ολόκληρη οικογένεια μεγεθών και παραλλαγών στον οίκο Balenciaga.

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