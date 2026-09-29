Τρως έξω μόνος; Δεν είσαι ο μόνος

Από το άβολο τραπέζι στην άκρη της σάλας στον πάγκο απέναντι από τον σεφ: το solo dining αλλάζει τρόπο με τον οποίο τα εστιατόρια μετρούν την αξία μιας θέσης