Τρως έξω μόνος; Δεν είσαι ο μόνος
Τρως έξω μόνος; Δεν είσαι ο μόνος
Από το άβολο τραπέζι στην άκρη της σάλας στον πάγκο απέναντι από τον σεφ: το solo dining αλλάζει τρόπο με τον οποίο τα εστιατόρια μετρούν την αξία μιας θέσης
Υπήρχε μια εποχή που το «τραπέζι για έναν» ακουγόταν σχεδόν σαν πρόβλημα που έπρεπε να λύσει ο μετρ. Ο πελάτης χωρίς συνοδό μπορούσε εύκολα να βρεθεί στο μικρό τραπέζι δίπλα στην πόρτα της κουζίνας, κοντά στον διάδρομο ή σε κάποιο άλλο σημείο της σάλας που δύσκολα θα επέλεγε ένα ζευγάρι. Για το εστιατόριο καταλάμβανε ένα τραπέζι δύο ατόμων. Για τους υπόλοιπους θαμώνες ήταν, πολλές φορές, εκείνος που περίμενε κάποιον.
Η εικόνα έχει αλλάξει.Σε πολλά εστιατόρια σήμερα, η καλύτερη θέση για έναν άνθρωπο που έρχεται μόνος δεν βρίσκεται στην άκρη της αίθουσας αλλά ακριβώς μπροστά στην κουζίνα. Είναι ένα σκαμπό, συνήθως πιο άνετο και από τις καρέκλες, στον πάγκο, με θέα στα χέρια του σεφ, στις φωτιές και στο τελευταίο στήσιμο του πιάτου. Και ο άνθρωπος που κάθεται εκεί δεν περιμένει απαραίτητα κανέναν. Το solo dining, εξελίσσεται σε μια μικρή αλλά ενδιαφέρουσα μεταβολή της σύγχρονης εστίασης. Δεν αφορά μόνο ανθρώπους που ταξιδεύουν για δουλειά ή έτυχε να βρεθούν χωρίς παρέα. Για ένα μέρος του κοινού είναι πλέον επιλογή: η δυνατότητα να φας ακριβώς εκεί που θέλεις, την ώρα που θέλεις και χωρίς να χρειάζεται να μοιραστείς την απόφαση με κανέναν.
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Η εικόνα έχει αλλάξει.Σε πολλά εστιατόρια σήμερα, η καλύτερη θέση για έναν άνθρωπο που έρχεται μόνος δεν βρίσκεται στην άκρη της αίθουσας αλλά ακριβώς μπροστά στην κουζίνα. Είναι ένα σκαμπό, συνήθως πιο άνετο και από τις καρέκλες, στον πάγκο, με θέα στα χέρια του σεφ, στις φωτιές και στο τελευταίο στήσιμο του πιάτου. Και ο άνθρωπος που κάθεται εκεί δεν περιμένει απαραίτητα κανέναν. Το solo dining, εξελίσσεται σε μια μικρή αλλά ενδιαφέρουσα μεταβολή της σύγχρονης εστίασης. Δεν αφορά μόνο ανθρώπους που ταξιδεύουν για δουλειά ή έτυχε να βρεθούν χωρίς παρέα. Για ένα μέρος του κοινού είναι πλέον επιλογή: η δυνατότητα να φας ακριβώς εκεί που θέλεις, την ώρα που θέλεις και χωρίς να χρειάζεται να μοιραστείς την απόφαση με κανέναν.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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