Μαθητεία με μισθό και ασφάλιση: Οι ειδικότητες της ΔΥΠΑ που ανοίγουν πόρτες στην αγορά εργασίας
Μαθητεία με μισθό και ασφάλιση: Οι ειδικότητες της ΔΥΠΑ που ανοίγουν πόρτες στην αγορά εργασίας
Οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ επιχειρούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, προσφέροντας στους νέους σύγχρονες δεξιότητες και πρακτική εμπειρία σε ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση από τις επιχειρήσεις
Η επαγγελματική εκπαίδευση αλλάζει ρόλο στην ελληνική οικονομία και μετατρέπεται από μια παραδοσιακή εναλλακτική διαδρομή σε ένα εργαλείο άμεσης σύνδεσης των νέων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Σε μια περίοδο όπου οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενες ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικές ειδικότητες, η στόχευση μετατοπίζεται στη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες που έχουν πραγματική ζήτηση.
Η λογική πλέον είναι διαφορετική καθώς οι ανάγκες των επιχειρήσεων καταγράφονται, μετατρέπονται σε εκπαιδευτικά προγράμματα και οδηγούν σε θέσεις μαθητείας και απασχόλησης.
Όπως επισημαίνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, στόχος είναι η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών, η καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας και η ενίσχυση της απασχόλησης.
«Καταγράφουμε τις ανάγκες σε ειδικότητες και εφοδιάζουμε το ανθρώπινο δυναμικό με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καλυφθούν οι θέσεις όπου υπάρχει ζήτηση», αναφέρει χαρακτηριστικά.
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Σε μια περίοδο όπου οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενες ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικές ειδικότητες, η στόχευση μετατοπίζεται στη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες που έχουν πραγματική ζήτηση.
Η λογική πλέον είναι διαφορετική καθώς οι ανάγκες των επιχειρήσεων καταγράφονται, μετατρέπονται σε εκπαιδευτικά προγράμματα και οδηγούν σε θέσεις μαθητείας και απασχόλησης.
Όπως επισημαίνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, στόχος είναι η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών, η καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας και η ενίσχυση της απασχόλησης.
«Καταγράφουμε τις ανάγκες σε ειδικότητες και εφοδιάζουμε το ανθρώπινο δυναμικό με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καλυφθούν οι θέσεις όπου υπάρχει ζήτηση», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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