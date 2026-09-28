Μαθητεία με μισθό και ασφάλιση: Οι ειδικότητες της ΔΥΠΑ που ανοίγουν πόρτες στην αγορά εργασίας

Οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ επιχειρούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, προσφέροντας στους νέους σύγχρονες δεξιότητες και πρακτική εμπειρία σε ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση από τις επιχειρήσεις