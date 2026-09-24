Συντάξεις 2027: Οι χιλιάδες δικαιούχοι που ξεμπλοκάρουν και παίρνουν ολόκληρη την αύξηση

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Μια σημαντική αλλαγή στο εισόδημα εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων φέρνει το 2027, καθώς η ετήσια αύξηση των συντάξεων θα φτάνει πλέον ολόκληρη στην τσέπη όσων μέχρι σήμερα έβλεπαν τα ποσά να «εξαφανίζονται» λογιστικά λόγω της προσωπικής διαφοράς.Πρόκειται για περίπου 650.000 παλαιούς συνταξιούχους, οι οποίοι, έπειτα από μια μακρά περίοδο χωρίς ουσιαστική ενίσχυση των αποδοχών τους, θα περάσουν σε νέο καθεστώς από τον Ιανουάριο του 2027. Το 2026 αποτέλεσε το μεταβατικό στάδιο, καθώς αποδόθηκε το 50% της ετήσιας αύξησης, ενώ από το νέο έτος ο μηχανισμός συμψηφισμού παύει να επηρεάζει τις πραγματικές καταβολές.Η εξέλιξη αφορά κυρίως όσους είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου και εξακολουθούν να εμφανίζουν θετική προσωπική διαφορά στα ενημερωτικά τους σημειώματα, παρά τους διαδοχικούς επανυπολογισμούς των συντάξεών τους.Η προσωπική διαφορά που «πάγωνε» τις αυξήσειςΓια πολλά χρόνια, η προσωπική διαφορά λειτουργούσε ως ένας μηχανισμός που περιόριζε ή μηδένιζε το όφελος από τις αυξήσεις των συντάξεων.Κάθε νέα οριζόντια αύξηση δεν μεταφραζόταν απαραίτητα σε περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων. Αντίθετα, το ποσό χρησιμοποιούνταν για τη σταδιακή μείωση της προσωπικής διαφοράς, με αποτέλεσμα αρκετοί συνταξιούχοι να μην βλέπουν καμία πραγματική μεταβολή στο εισόδημά τους.Η περίοδος αυτή συνέπεσε και με τα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, όταν από το 2010 έως το 2022 δεν υπήρχαν αυξήσεις στις συντάξεις. Έτσι, μια μεγάλη ομάδα συνταξιούχων παρέμεινε για περίπου 15 χρόνια χωρίς ουσιαστική βελτίωση των μηνιαίων αποδοχών της.Συνολικά, περίπου 800.000 συνταξιούχοι είχαν επηρεαστεί, είτε πλήρως είτε μερικά, από τον μηχανισμό συμψηφισμού.Τι αλλάζει από το 2027Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η προσωπική διαφορά δεν θα μειώνει πλέον τις νέες αυξήσεις. Το ποσό της δεν διαγράφεται, ούτε ενσωματώνεται στη σύνταξη, αλλά παραμένει καταγεγραμμένο στα ενημερωτικά σημειώματα στο σημερινό του ύψος.Η βασική αλλαγή είναι ότι η ύπαρξή της δεν θα αποτελεί πλέον εμπόδιο για την αύξηση του καθαρού ποσού που λαμβάνει ο συνταξιούχος κάθε μήνα.Η αύξηση των συντάξεων για το 2027 εκτιμάται ότι θα κινηθεί λίγο πάνω από το 2,5% και θα αφορά το σύνολο των περίπου 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων, χωρίς εξαιρέσεις λόγω προσωπικής διαφοράς.