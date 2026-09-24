Μόδα: Επιστροφή στη δεκαετία του ’50 – Οι συνδυασμοί που κάνουν τη διαφορά
Μόδα: Επιστροφή στη δεκαετία του ’50 – Οι συνδυασμοί που κάνουν τη διαφορά
Γάντια μέχρι τον αγκώνα, γούνινες εσάρπες, μικροσκοπικά βραδινά τσαντάκια και θεατρικά καπέλα. Φέτος η κομψότητα των ’50s συνδυάζεται με τζιν, κολάν και αθλητικά ρούχα
Στα μέσα του περασμένου αιώνα, η κομψότητα ακολουθούσε έναν σαφή κώδικα. Κάθε ώρα της ημέρας είχε τους δικούς της ενδυματολογικούς κανόνες και κάθε περίσταση είχε τα δικά της αξεσουάρ: Γάντια, καπέλα, μικρές τσάντες χειρός και γόβες συμπλήρωναν το καθημερινό ντύσιμο, ενώ το βράδυ τα γάντια μάκραιναν μέχρι τον αγκώνα, οι τσάντες γίνονταν μικρότερες και πολυτιμότερες και τα καπέλα περίτεχνα. Τα αξεσουάρ αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος μιας εμφάνισης και για δεκαετίες, μερικά από τα ισχυρότερα σύμβολα της γυναικείας κομψότητας.
Σταδιακά, καθώς η μόδα στράφηκε προς την άνεση, την ελευθερία και την προσωπική έκφραση, αυτός ο αυστηρός ενδυματολογικός κώδικας υποχώρησε. Ωστόσο, στις συλλογές της φθινοπωρινής σεζόν 2026, πολλά από τα αξεσουάρ που τον χαρακτήριζαν επιστρέφουν. Τα μακριά γάντια, οι γούνινες εσάρπες, τα αρχιτεκτονικά καπέλα και τα μικρά τσαντάκια χειρός επανεμφανίστηκαν στις πασαρέλες, αποσπασμένα πλέον από τους παλιούς κανόνες τους και ενταγμένα σε απροσδόκητους, απολύτως σύγχρονους συνδυασμούς.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Σταδιακά, καθώς η μόδα στράφηκε προς την άνεση, την ελευθερία και την προσωπική έκφραση, αυτός ο αυστηρός ενδυματολογικός κώδικας υποχώρησε. Ωστόσο, στις συλλογές της φθινοπωρινής σεζόν 2026, πολλά από τα αξεσουάρ που τον χαρακτήριζαν επιστρέφουν. Τα μακριά γάντια, οι γούνινες εσάρπες, τα αρχιτεκτονικά καπέλα και τα μικρά τσαντάκια χειρός επανεμφανίστηκαν στις πασαρέλες, αποσπασμένα πλέον από τους παλιούς κανόνες τους και ενταγμένα σε απροσδόκητους, απολύτως σύγχρονους συνδυασμούς.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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