Τον Δεκέμβριο οι σεισμικές έρευνες της Chevron στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη
Τον Δεκέμβριο οι σεισμικές έρευνες της Chevron στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη
Τα blocks σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Κρήτη στο επίκεντρο του αμερικανικού σχεδιασμού - Σε γεύμα με ομογενείς ο πρωθυπουργός προανήγγειλε και την πρώτη γεώτρηση της Exxon για την άνοιξη του 2027
Απολύτως βάσει χρονοδιαγράμματος φαίνεται ότι κινείται ο σχεδιασμός για τις σεισμικές έρευνες που προγραμματίζει ο αμερικανικός κολοσσός Chevron στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη, όπως προκύπτει από τις επαφές που έγιναν αυτές τις μέρες στις ΗΠΑ με αφορμή τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ.
Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, φαίνεται ότι η αμερικανική εταιρία θα ξεκινήσει τις έρευνας που προηγούνται κάθε είδους γεώτρησης αυτόν τον Δεκέμβριο, σε χρόνο-ρεκόρ αν κρίνει κανείς ότι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησεις έτρεξαν εντός του 2024.
Η Chevron αναμένεται να δραστηριοποιηθεί σε τέσσερα blocks, ενώ δεδομένα οι σεισμικές έρευνες 2D και 3D θα διαρκέσουν αρκετά, πριν η εταιρία αποφασίσει αν έχει νόημα να συνεχίσει και στην επόμενη φάση. Φαίνεται πάντως ότι το αμερικανικό ενδιαφέρον είναι ζεστό και συνεπές, αν κριθεί τουλάχιστον από τα όσα συζητήθηκαν στη Νέα Υόρκη, στο ραντεβού του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με την επικεφαλής της chevron για τη χώρα μας, Beatrice Bienvenu, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των σεισμικών ερευνών πριν από το τέλος του 2026.
Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου συζήτησε με την κ. Bienvenu τα επόμενα βήματα για την επίτευξη των κοινών στόχων και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, παρά τον απαιτητικό προγραμματισμό. Επισημάνθηκε ότι η κυβέρνηση αναπτύσσει και ωριμάζει την αγορά υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη διεθνών επενδυτών, με τήρηση τόσο των χρονικών οροσήμων όσο και όλων των περιβαλλοντικών προϋποθέσεων και όρων ασφαλείας.
Σε αυτό το πλαίσιο της ενεργειακής διπλωματίας, σήμερα στις 20:00 ώρα Ελλάδος θα γίνει ένα ακόμα σημαντικό ραντεβού, αυτή τη φορά με την Exxon Mobil, τον έτερο ενεργειακό κολοσσό που έχει ξεκινήσει τη δραστηριοποίηση του στη χώρα μας. Ο κ. Μητσοτάκης, μαζί με τον κ. Παπασταύρου, αναμένεται να συναντήσει για ακόμη μια φορά τον Τζον Αρντίλ, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Έρευνας της ExxonMobil, με καθοριστικό ρόλο στις ενεργειακές επενδύσεις και τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ανατολική Mεσόγειο και την Ελλάδα.
Η επαφή Μητσοτάκη και Παπασταύρου με τον κ. Αρντίλ είναι συνεπής για την καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων του αμερικανικού κολοσσού, ο οποίος σχεδιάζει ερευνητική γεώτρηση στο block 2 του Ιουνίου τους πρώτους μήνες του 2027. Μάλιστα, μιλώντας σε γεύμα με ομογενείς χθες το βράδυ, ο κ. Μητσοτάκης τοποθέτησε τον χρόνο των ερευνών πέριξ της άνοιξης.
Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, φαίνεται ότι η αμερικανική εταιρία θα ξεκινήσει τις έρευνας που προηγούνται κάθε είδους γεώτρησης αυτόν τον Δεκέμβριο, σε χρόνο-ρεκόρ αν κρίνει κανείς ότι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησεις έτρεξαν εντός του 2024.
Η Chevron αναμένεται να δραστηριοποιηθεί σε τέσσερα blocks, ενώ δεδομένα οι σεισμικές έρευνες 2D και 3D θα διαρκέσουν αρκετά, πριν η εταιρία αποφασίσει αν έχει νόημα να συνεχίσει και στην επόμενη φάση. Φαίνεται πάντως ότι το αμερικανικό ενδιαφέρον είναι ζεστό και συνεπές, αν κριθεί τουλάχιστον από τα όσα συζητήθηκαν στη Νέα Υόρκη, στο ραντεβού του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με την επικεφαλής της chevron για τη χώρα μας, Beatrice Bienvenu, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των σεισμικών ερευνών πριν από το τέλος του 2026.
Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, ο κ. Παπασταύρου συζήτησε με την κ. Bienvenu τα επόμενα βήματα για την επίτευξη των κοινών στόχων και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, παρά τον απαιτητικό προγραμματισμό. Επισημάνθηκε ότι η κυβέρνηση αναπτύσσει και ωριμάζει την αγορά υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη διεθνών επενδυτών, με τήρηση τόσο των χρονικών οροσήμων όσο και όλων των περιβαλλοντικών προϋποθέσεων και όρων ασφαλείας.
Σε αυτό το πλαίσιο της ενεργειακής διπλωματίας, σήμερα στις 20:00 ώρα Ελλάδος θα γίνει ένα ακόμα σημαντικό ραντεβού, αυτή τη φορά με την Exxon Mobil, τον έτερο ενεργειακό κολοσσό που έχει ξεκινήσει τη δραστηριοποίηση του στη χώρα μας. Ο κ. Μητσοτάκης, μαζί με τον κ. Παπασταύρου, αναμένεται να συναντήσει για ακόμη μια φορά τον Τζον Αρντίλ, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Έρευνας της ExxonMobil, με καθοριστικό ρόλο στις ενεργειακές επενδύσεις και τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ανατολική Mεσόγειο και την Ελλάδα.
Η επαφή Μητσοτάκη και Παπασταύρου με τον κ. Αρντίλ είναι συνεπής για την καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων του αμερικανικού κολοσσού, ο οποίος σχεδιάζει ερευνητική γεώτρηση στο block 2 του Ιουνίου τους πρώτους μήνες του 2027. Μάλιστα, μιλώντας σε γεύμα με ομογενείς χθες το βράδυ, ο κ. Μητσοτάκης τοποθέτησε τον χρόνο των ερευνών πέριξ της άνοιξης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα