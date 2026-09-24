Τον Δεκέμβριο οι σεισμικές έρευνες της Chevron στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη

Τα blocks σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Κρήτη στο επίκεντρο του αμερικανικού σχεδιασμού - Σε γεύμα με ομογενείς ο πρωθυπουργός προανήγγειλε και την πρώτη γεώτρηση της Exxon για την άνοιξη του 2027