Η Greek Τeam της Τεχνητής Νοημοσύνης που συνάντησε ο Μητσοτάκης στο Σαν Φρανσίσκο

“Παραδείγματα επιτυχίας”. Έτσι χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τους Έλληνες και ελληνικής καταγωγής ιδρυτές εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης και υψηλής τεχνολογίας, με τους οποίους συζήτησε σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο «The Future of AI Elsewhere», στο Σαν Φρανσίσκο.“Τίποτα δεν εμπνέει περισσότερο από ένα καλό παράδειγμα, από κάποιον που έχει ήδη διανύσει αυτή τη διαδρομή και έχει βιώσει τις δυσκολίες της”, είπε ο πρωθυπουργός, ζητώντας τους να μοιραστούν με τους επίδοξους επιχειρηματίες και τις δυσκολίες, τις αποτυχίες, την προσπάθεια και τις απογοητεύσεις, καθώς και αυτά αποτελούν μέρος της διαδρομής. Μιλώντας για την αλληγορική διαδρομή και το brain gain, ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θύμισε στους συνομιλητές του την πραγματική. Έτσι, δεν ήταν έκπληξη η διατύπωση ενός αιτήματος από μέρους τους…Απέναντί του, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε μια γαλανόλευκη “dream team” της Τεχνητής Νοημοσύνης και της υψηλής τεχνολογίας του αύριο. Παρόντες ήταν ο Anastasios Angelopoulos, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Arena, ο Anastasis Germanidis, συνιδρυτής και συνδιευθύνων σύμβουλος της Runway, η Nicky Goulimis, συνιδρυτής και διευθύνουσα σύμβουλος στην Tunic Pay, και ο Spiros Xanthos, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Resolve AI. Τι θα μπορούσαν να θέλουν όλοι τους και να το ζητήσουν με… μια φωνή; Μα να καθιερωθεί απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Σαν Φρανσίσκο, με τον πρωθυπουργό να υπόσχεται ότι θα το συζητήσει με τις μεγάλες αεροπορικές και ιδίως με τη United Airlines…Μπορεί για όσους έχουν “ξενιτευτεί”, η σκέψη της επιστροφής στην πατρίδα να τους συντροφεύει μια ζωή, όμως για τον συνιδρυτή και CTO/Co CEO της Runway, Αναστάση Γερμανίδη, αυτό δεν τέθηκε ποτέ ως θέμα. Ως καλλιτέχνης και μηχανικός (αφού τρέφει την ίδια αγάπη για την τέχνη και την τεχνολογία), παρά την παγκόσμια επιτυχία του, διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Αθήνα. Πρόσφατα (μέσα στο 2026), έχει εκφράσει έντονα την επιθυμία του να επεκτείνει τις δραστηριότητες της Runway στην Ελλάδα, έχοντας ήδη δημιουργήσει μια μικρή, αρχική ερευνητική ομάδα στην Αθήνα.Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες της διασποράς στον τομέα της Generative AI, καθώς η Runway αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη και unicorn στην παραγωγή βίντεο μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης στο Χόλιγουντ και τη δημιουργική βιομηχανία. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα που και έζησε μέχρι τα 18 του χρόνια. Από μικρός είχε δύο μεγάλες αγάπες: τα μαθηματικά/πληροφορική και την τέχνη (ιδίως τη μουσική, τη συγγραφή και τη λογοτεχνία). Έμαθε προγραμματισμό (Visual Basic) σε ηλικία 10-11 ετών, πείθοντας τον δάσκαλο της μεγαλύτερης αδελφής του να του κάνει μαθήματα. Το μεγάλο του ατού, ήταν, είναι και… θα είναι ότι, μαζί με τους Χιλιανούς συνοδοιπόρους του στη Runway, Kρίστομπαλ Βαλενζουέλα και Αλεχάντρο Ματαμάλα, βρίσκονται πάντα ένα βήμα μπροστά. Οκτώ χρόνια πριν την επέλαση του ChatGPT, η Runway έκανε τα βήματά της στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τώρα, ήδη κάνει τα βήματά της στο next big thing της ανθρωπότητας: τα ρομπότ.Επιστροφή στην Ελλάδα, όμως. Η Runway με έδρα τη Νέα Υόρκη διατηρεί “ανοιχτή γραμμή” με την Ελλάδα, όπου ο Αναστάσης Γερμανίδης είχε βρεθεί μόλις τον περασμένο Μάϊο και έδωσε το παρών σε events, στο πλαίσιο των Παναθηναίων 2026 (Panathenea) και του StrictlyVC Athens 2026.Όπως έχει αποκαλύψει στο newmoney ο καλλιτέχνης και μηχανικός, η Runway συμπεριλαμβάνει στα επόμενα σχέδιά της και τη χώρα μας, προαναγγέλοντας μάλιστα νέες προσλήψεις:«Υπάρχει πολύς ενθουσιασμός στην Ελλάδα γενικότερα για το ΑΙ και το διερευνούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε εδώ. Προσωπικά, θέλω να επεκταθούμε στην Ελλάδα, ωστόσο θα πρέπει να βρούμε την κατάλληλη στιγμή και τις σωστές συνθήκες για να το πετύχουμε. Έχουμε ήδη άτομα που δουλεύουν στην Αθήνα, μια μικρή ερευνητική ομάδα δυο ανθρώπων, αλλά είναι σίγουρο, το πιστεύω, ότι θα γίνουν και περισσότεροι».Η διαδρομή, βέβαια, ως εδώ, δεν ήταν εύκολη. Έφυγε από την Ελλάδα το 2009, αμέσως μόλις τέλειωσε το σχολείο -το Κολέγιο Αθηνών. Επόμενος σταθμός οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Wesleyan University στο Κονέκτικατ, όπου σπούδασε Computer Science (Επιστήμη Υπολογιστών) ως το 2013, παρακολουθώντας, παράλληλα, παρακολουθούσε μαθήματα ανθρωπολογίας, φιλοσοφίας και ιστορίας της επιστήμης. Ακολούθησε το μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, παίρνοντας Master στο φημισμένο Interactive Telecommunications Program (ITP) του NYU, ένα τμήμα που συνδυάζει την τεχνολογία με τις τέχνες, το 2015.Τότε ήταν που γνώρισε τους μετέπειτα συνιδρυτές της Runway, Cristóbal Valenzuela και Alejandro Matamala. Είχε, νωρίτερα και πριν αφοσιωθεί στη Runway, εργαστεί ως backend software engineer σε γνωστές αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες (όπως η Quantcast, η Chartbeat και η Zocdoc) και ως ερευνητής Computer Vision / Machine Learning στην IBM Research.Το 2018, με τους Χιλιανούς συνεργάτες του, ίδρυσαν τη Runway στη Νέα Υόρκη. Η εταιρεία έχει σηκώσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδοτήσεις από κολοσσούς της Silicon Valley και η αποτίμησή της ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια.Σήμερα, η Runway δεν είναι “ακόμα ένα ΑΙ εργαλείο”. Αντίθετα, λογίζεται περισσότερο ως «συνεργάτης» που επαναπροσδιορίζει τη δημιουργική βιομηχανία. Η διείσδυσή της στον κινηματογράφο έγινε μέσα από κομβικά ορόσημα: Η Runway έγινε ευρύτερα γνωστή όταν η ομάδα οπτικών εφέ (VFX) της ταινίας “Everything Everywhere All at Once” χρησιμοποίησε τα πρώιμα AI εργαλεία της για να επεξεργαστεί γρήγορα απαιτητικές σκηνές (όπως η περίφημη σκηνή με τους βράχους). Η ταινία κέρδισε 7 Όσκαρ, αποδεικνύοντας ότι η AI έχει θέση στο κορυφαίο επίπεδο κινηματογράφησης.Υιοθέτηση από όλα τα μεγάλα Studios: Σήμερα, κάθε μεγάλο στούντιο του Χόλιγουντ χρησιμοποιεί τα μοντέλα της Runway. Μάλιστα, η εταιρεία προχώρησε σε μια ιστορική επίσημη συνεργασία με τη Lionsgate, φέρνοντας τα προσαρμοσμένα AI μοντέλα της απευθείας στην παραγωγή μεγάλων franchises.

Με την κυκλοφορία του Gen-3 Alpha, η Runway έδωσε στους δημιουργούς τη δυνατότητα να παράγουν φωτορεαλιστικά βίντεο και να ελέγχουν την κίνηση, την κάμερα και την εκφραστικότητα των χαρακτήρων με απλές εντολές κειμένου ή εικόνας. Έτσι, ο Γερμανίδης προσεγγίζει το Χόλιγουντ όχι με τη λογική της αυτοματοποίησης και της αντικατάστασης των δημιουργών, αλλά της ενδυνάμωσής τους. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, στόχος είναι «αντί να κάνει ένας δημιουργός μία ταινία, να μπορεί να κάνει δέκα», εκδημοκρατίζοντας την παραγωγή για ανθρώπους που δεν έχουν τεράστια budgets. Η Runway πλέον μετατοπίζεται προς τα “World Models”. Πρόκειται για συστήματα AI που δεν παράγουν απλώς pixels, αλλά κατανοούν τους νόμους της φυσικής, την αιτιότητα και τον τρισδιάστατο χώρο, κάτι που θα αλλάξει ριζικά το gaming, το animation και το metaverse.Όταν, το 2023, το όνομα της Νίκης Γουλιμή εμφανιζόταν ως αυτό της μοναδικής Ελληνίδας, επίτιμης καλεσμένης της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ, γινόταν αυταπόδεικτο το τεράστιο εκτόπισμα που είχε το όνομά της (και, φυσικά, νωρίτερα η δουλειά και τα επιτεύγματά της) παγκοσμίως. Κι όμως, μια τόσο επιδραστική προσωπικότητα, κρατά συνήθως πολύ χαμηλούς τόνους.Περιέργως, η γεννημένη στην Γερμανία και μεγαλωμένη στην Αγγλία Νίκη, (κόρη της καθηγήτριας του Imperial College, Σοφίας Χλόης Δροσοπούλου και εγγονή μίας από τις σπουδαιότερες δημιουργούς ιστορικών μυθιστορημάτων και πρωτοπόρους συγγραφείς αστυνομικών διηγημάτων, της επίτιμης διδάκτορα του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Αθηνάς Κακούρη) όταν ήταν παιδάκι ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός, ώστε να είναι στραμμένα επάνω της όλα τα “φώτα”. Αυτό το τελευταίο, το έχει καταφέρει, έστω και παίρνοντας μια εντελώς διαφορετική διαδρομή, την οποία “χάραξε” ως παράδειγμα ο πατέρας της, τον οποίο παρακολούθησε να χτίζει τη δική του εταιρεία software) στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που της εμφύσησε από νωρίς την αγάπη για το επιχειρείν και την τεχνολογία.Αυτή του Κέμπριτζ, όπου σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Αγγλική Φιλολογία. Τότε έπιασε και την πρώτη της δουλειά, στον χώρο της λιανικής τραπεζικής, ως σύμβουλος στη Bain & Company. Μεταπήδησε στο Υπουργείο Γεωργίας της Αιθιοπίας, στον τομέα της πρόσβασης των μικροκτηματιών σε πιστοληπτικές υπηρεσίες, καθώς και σε μια ΜΚΟ στην Ουγκάντα.Αυτό που θα άλλαζε τη ζωή της, ωστόσο, ήταν όταν έφυγε για μεταπτυχιακό, στο φημισμένο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν από τις ελάχιστες φοιτήτριες που δεν είχε κανένα απολύτως ενδιαφέρον για startup. Την ενδιέφερε η γεωργία, ένας κλάδος με τον οποίο το έχει… απωθημένο να ασχοληθεί στο μέλλον, στην Ελλάδα.Εκεί, λοιπόν, στο Στάνφορντ, ήταν όταν, το 2015, είχαν την ιδέα, με δύο συμφοιτητές της, να ιδρύσουν μια fintech startup. Το όνομα που της έδωσαν, ήταν Nova Credit. Ήταν το πρώτο διασυνοριακό γραφείο πίστωσης στην ανθρώπινη ιστορία.Η ιδέα που είχαν συλλάβει, ήταν αληθινά καινοτόμα: Και ήρθε όταν η Νίκη Γουλίμη έφτασε στις ΗΠΑ και επιχείρησε να νοικιάσει ένα διαμέρισμα. Ο ιδιοκτήτης της ζήτησε προκαταβολή έξι ενοικίων, επειδή δεν είχε ιστορικό πίστωσης στη χώρα. Και, αμέσως μετά, όταν επιχείρησε να πάρει ένα δάνειο για τις σπουδές της, διαπίστωσε ότι, για τον ίδιο λόγο, μπορούσε να πάρει, αλλά με… διαστημικά επιτόκια.Η Νίκη Γουλιμή κατάλαβε ότι το πρόβλημα αυτό, δεν αφορούσε μόνο τους φοιτητές στις ΗΠΑ. Ήταν ένα παγκόσμιο πρόβλημα, που αφορούσε εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι μεταναστεύουν. Όταν φτάνουν στη νέα τους πατρίδα, οι μετανάστες, μιας και δεν μπορεί να βρεθεί εύκολα το πιστωτικό ιστορικό τους, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα βασικότερα: Την ενοικίαση ενός διαμερίσματος, του ανοίγματος ενός τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα μπαίνει ο μισθός τους, στην αγορά ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου, την αγορά ενός αυτοκινήτου.Η Nova Credit ανέλαβε να λύσει λοιπόν αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Να δημιουργήσει ένα “πιστωτικό διαβατήριο”, που θα ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για τη φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα όσων μεταβαίνουν στις ΗΠΑ, απ’ όπου και αν προέρχονται. Και θα διευκολύνει την πρόσβαση μεταναστών σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.Η εξέλιξη, από εκεί και πέρα, ήρθε ραγδαία. Εξασφάλισε τη συνεργασία με την American Express και άρχισε να μπαίνει στο “ραντάρ” των επενδυτών. Συγκέντρωσε με μεγάλη ευκολία περίπου 70 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές όπως η General Catalyst, η Kleiner Perkins, η Index Ventures, η Y Combinator και πολλοί άλλοι.Στο παλμαρέ των συνεργασιών της Nova Credit , προστέθηκαν και άλλοι κολοσσοί, πλην της American Express, όπως η HSBC και η Verizon που έδειξαν ενδιαφέρον να εξυπηρετήσουν μετανάστες. Το 2019, όταν η Nova Credit εντάχθηκε στο δίκτυο Endeavor, η Νίκη Γουλιμή ονομάστηκε ως μία από τις «100 γυναίκες που χτίζουν τις πιο καινοτόμες και φιλόδοξες επιχειρήσεις της Αμερικής». Έναν χρόνο αργότερα, αναδείχθηκε «Top Woman in Fintech 2020» LendIt. Έχοντας βοηθήσει χιλιάδες μετανάστες στις ΗΠΑ, η φήμη της είχε ήδη ταξιδέψει έξω από τα σύνορα της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.Συγκεντρώνοντας τα δεδομένα των παγκόσμιων πιστωτικών γραφείων και των τραπεζικών συναλλαγών, η Nova Credit μπορεί να υπερηφανεύεται ότι βοηθά τους δανειστές και τις επιχειρήσεις να δουν τους δανειολήπτες υπό νέο πρίσμα, ξεκλειδώνοντας την πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για εκατομμύρια νέους ανθρώπους.Η Nova Credit, η οποία σήμερα συνδέει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Αμερικής με πιστωτικά γραφεία παγκοσμίως, συνεργάζεται με τις τρεις από τις πέντε μεγαλύτερες παγκόσμιες τράπεζες, τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ενοικίασης ακινήτων, τα κορυφαία πιστωτικά γραφεία παγκοσμίως (Experian, Equifax, Transunion, CRIF, Creditinfo, etc.) και μία μεγάλη γκάμα από εκπροσώπους του fintech και των πιστωτικών ενώσεων.Η Νίκη Γουλιμή συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο δύο ακόμη εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας: Hellas Direct και Cardless. Έχει επενδύσει και συμβουλεύει περισσότερες από 30 εταιρείες fintech, συμπεριλαμβανομένων Anchorage Digital, Cardless, Clara Card, Finley CMS, Nala, Portify, Robinhood. Έχοντας πλέον αποχωρήσει από την καθημερινή διοίκηση της Nova Credit, έχει ιδρύσει τη νέα της startup στο Λονδίνο, την Tunic Pay, που εστιάζει στην πρόληψη της απάτης στις πληρωμές, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως Angel Investor, στηρίζοντας πάνω από 30 νέες fintech νεοφυείς επιχειρήσεις.Στη συζήτηση του πρωθυπουργού με τους Greeks της ΑΙ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε με ένταση το παράδειγμα του Αλμπέρ Μπουρλά, ο οποίος έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό, πρέπει να είχε διπλή επίδραση στο μυαλό του Σπύρου Ξανθού. Ο «serial entrepreneur» της ελληνικής ομογένειας στη Silicon Valley στον τομέα των υποδομών λογισμικού και της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο οποίος είναι ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Resolve AI, μιας εταιρείας-«μονόκερου» (unicorn) που αναπτύσσει AI agents για την αυτοματοποίηση των συστημάτων παραγωγής λογισμικού, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Στη “Νύφη του Βορρά” (για την ακρίβεια, κοντά στη Θεσσαλονίκη), άλλωστε, ζουν ως σήμερα, η μητέρα και τα αδέρφια του. Οπότε η σύνδεση με την πατρίδα είναι ακόμα ισχυρότερη…Ο Ξανθός είναι ένα τρομερό παράδειγμα της επιτυχίας που έρχεται… δικαίως αλλά από το πουθενά! Κι αυτό γιατί μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον χωρίς τεχνολογικά ερεθίσματα ή πρότυπα, με τους γονείς του να μην έχουν καμία σχέση με την πληροφορική ή την τεχνολογία. Κατά έναν περίεργο τρόπο, ωστόσο, οι γονείς του “φταίνε” για την επιτυχία του στον τομέα, αφού, ως το μικρότερο παιδί της οικογένειας, όπως έχει εξομολογηθεί ο ίδιος, οι γονείς του του είχαν τυφλή εμπιστοσύνη και τον άφηναν πιο ελεύθερο, κάτι που τον βοήθησε να γίνει εξαιρετικά ανεξάρτητος και να αναπτύξει εμπιστοσύνη στην προσωπική του κρίση.Ήξερε λοιπόν πολύ νωρίς και πολύ καλά τι ήθελε. Σπουδάζοντας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, ο Ξανθός ανακάλυψε το πάθος του για τη φυσική και την πληροφορική. Σχεδόν “νομοτελειακά”, έφυγε για την Αμερική για μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC), όπου έλαβε το Master του (2007) και ξεκίνησε το διδακτορικό του (Ph.D.) στο Computer Science. Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού του έκανε πρακτική άσκηση (internship) στην Google, ενώ αργότερα αποφάσισε να διακόψει το Ph.D. (drop out) για να αφοσιωθεί πλήρως στο επιχειρείν.Τα πρώτα του exits ήταν η ίδρυση της Pattern Insight (Log Insight), η οποία εξαγοράστηκε από τον κολοσσό Vmware. Αργότερα, συνίδρυσε την Omnition, η οποία εξαγοράστηκε από τη Splunk. Μέσω αυτής, βοήθησε στη δημιουργία του OpenTelemetry, το οποίο αποτελεί σήμερα το παγκόσμιο βιομηχανικό πρότυπο για τη συλλογή τηλεμετρίας. Μετά την εξαγορά, ανέλαβε Senior Vice President (SVP) και Γενικός Διευθυντής του τμήματος Observability της Splunk, διοικώντας τεράστιες ομάδες μηχανικών.Και, το 2024, ήρθε το πιο μεγάλο βήμα, με την Ίδρυση της Resolve AI: Βλέποντας το τεράστιο “burnout” (εξουθένωση) των μηχανικών που έπρεπε να είναι on-call όλο το 24ωρο για βλάβες, ίδρυσε τη Resolve AI στο Σαν Φρανσίσκο.Εκρηκτική Άνοδος: Η εταιρεία αναπτύχθηκε με ρυθμούς ρεκόρ. Έχοντας εξασφαλίσει κολοσσιαίες χρηματοδοτήσεις (όπως τα 125 εκατ. δολάρια από τη Lightspeed και μετέπειτα επενδύσεις από Salesforce και DST Global), η αποτίμηση της Resolve AI εκτινάχθηκε στα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την έναν ολοκαίνουργιο «μονόκερο» με έντονο ελληνικό DNA.Αναστάσιος Αγγελόπουλος: Πώς μπήκε στην “Arena”Η διαδρομή του επίκουρου καθηγητή πληροφορικής στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, με διακεκριμένο έργο στον τομέα της AI και στην ακαδημαϊκή έρευνα. Ερευνητή Αναστάσιου Αγγελόπουλου, είναι η πιο… παράξενη. Ο Αγγελόπουλος και η ομάδα του, δεν ξεκίνησαν με στόχο να μπουν στην “αρένα” των αποτιμήσεων, αλλά τελικά κατέληξαν να έχουν στα χέρια τους την Arena, αποτίμησης ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.Ο διακεκριμένος Έλληνας επιστήμονας, ερευνητής και επιχειρηματίας της ομογένειας στις ΗΠΑ, είναι ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Arena AI (πρώην LM Arena), της ταχύτατα αναπτυσσόμενης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που εστιάζει στην αξιολόγηση και την αξιοπιστία των μοντέλων AI. Η εταιρεία βασίζεται σε μια πολύ απλή ιδέα: Οι χρήστες υποβάλουν ένα ερώτημα, το οποίο απευθύνεται σε δύο μοντέλα ΑΙ, που δεν κατονομάζονται. Όταν πάρουν τις απαντήσεις, οι χρήστες βαθμολογούν την καλύτερη και έτσι δημιουργείται μια διαρκώς εξελισσόμενη κατάταξη, η οποία βγαίνει από τη live προτίμηση των ίδιων των χρηστών στην πράξη.Ο Αγγελόπουλος, πραγματοποίησε τις προπτυχιακές του σπουδές στην Ηλεκτρολογική Μηχανική στο Stanford University και στη συνέχεια έλαβε το διδακτορικό του (Ph.D.) στο EECS (Machine Learning και Computer Vision) από το UC Berkeley, με επιβλέποντες κορυφαίους καθηγητές του κλάδου, όπως ο Michael I. Jordan.Η Arena AI: Η εταιρεία ξεκίνησε ουσιαστικά ως ερευνητικό project κατά τη διάρκεια των σπουδών του (εστιάζοντας στη μαθηματική εγγύηση της αξιοπιστίας των AI μοντέλων). Η Arena AI αναπτύχθηκε ραγδαία, προσελκύοντας επενδύσεις ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, με την αποτίμησή της να αγγίζει τα 600 εκατομμύρια δολάρια, ενώ εντάχθηκε και στο παγκόσμιο δίκτυο της Endeavor Greece .Η έρευνά του επικεντρώνεται στα μαθηματικά θεμέλια της αξιοπιστίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, τη στατιστική συμπερασματολογία, το conformal prediction και τη διασφάλιση εγγυήσεων σε μοντέλα AI “μαύρου κουτιού” (black-box AI models). Αν και ο ίδιος ζει, σπούδασε και αναπτύσσει την επιχειρηματικότητά του στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ (Silicon Valley), διατηρεί στενούς δεσμούς με την Ελλάδα, την οποία επισκέπτεται και στηρίζει μέσω δικτύων όπως η Endeavor Greece.