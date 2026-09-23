Οι πέντε Greeks που έβγαλαν $1,71 δισ. από το tanker boom
Οι πέντε Greeks που έβγαλαν $1,71 δισ. από το tanker boom
Evalend, TOP Ships, TEN, Atlas Maritime και Dynacom αξιοποιούν τις υψηλές αποτιμήσεις για να «γυρίσουν» τα χαρτοφυλάκιά τους – Πωλήσεις ώριμου tonnage, κατοχύρωση υπεραξιών και νέα κεφάλαια για νεότερα πλοία και newbuildings
Μια διαφορετική ανάγνωση του ελληνικού επενδυτικού αποτυπώματος στα δεξαμενόπλοια δίνουν οι πωλήσεις πλοίων του 2026. Πέντε ελληνικοί όμιλοι έχουν αντλήσει συνολικά περίπου 1,71 δισ. δολάρια από disposals tankers, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των μεταχειρισμένων παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και η ναυλαγορά δημιουργεί ισχυρή ζήτηση για διαθέσιμο tonnage. Πρόκειται λιγότερο για έξοδο από την αγορά και περισσότερο για ένα μεγάλο asset play: πώληση πλοίων όταν οι αποτιμήσεις προσφέρουν σημαντικές υπεραξίες και ανακύκλωση του κεφαλαίου προς νεότερο και αποδοτικότερο στόλο.
Στην κορυφή βρίσκεται η Evalend Shipping του Κρίτωνα Λεντούδη, με συναλλαγές περίπου 451,49 εκατ. δολαρίων, ενώ ακολουθεί η TOP Ships του Ευάγγελου Πιστιόλη με 413,72 εκατ. δολάρια. Η TEN του Νίκου Τσάκου ανεβάζει το αποτύπωμά της περίπου στα 327,35 εκατ. δολάρια, η Atlas Maritime του Λέοντα Πατίτσα στα 307,36 εκατ. δολάρια και η Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου στα 213,1 εκατ. δολάρια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στην κορυφή βρίσκεται η Evalend Shipping του Κρίτωνα Λεντούδη, με συναλλαγές περίπου 451,49 εκατ. δολαρίων, ενώ ακολουθεί η TOP Ships του Ευάγγελου Πιστιόλη με 413,72 εκατ. δολάρια. Η TEN του Νίκου Τσάκου ανεβάζει το αποτύπωμά της περίπου στα 327,35 εκατ. δολάρια, η Atlas Maritime του Λέοντα Πατίτσα στα 307,36 εκατ. δολάρια και η Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου στα 213,1 εκατ. δολάρια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα