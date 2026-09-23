«Βουτιά» στα ποσοστά αναγνώρισης ασύλου: Από 72% το 2024, στο 37% το πρώτο οκτάμηνο του 2026

Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση του υπουργείου, το ποσοστό των αιτούντων που έλαβαν καθεστώς διεθνούς προστασίας διαμορφώθηκε στο 37%, έναντι 72% το 2024 και 58% το 2025.
Σύμφωνα με το υπουργείο, «ακόμη και εθνότητες με προσφυγικό προφίλ που στο παρελθόν λάμβαναν άσυλο σε ποσοστό σχεδόν 100% (πολίτες από Αφγανιστάν ή Σουδαν) πλέον λαμβάνουν άσυλο κάτω του 70% με την άμεση απόρριψη αιτήσεων για διοικητικούς λόγους, την εφαρμογή των εξατομικευμένων κριτηρίων και τον συνυπολογισμό των ασφαλών τρίτων χωρών που εχουν διανύσει».
Όπως σημειώνεται, στόχος, είναι η ακόμη μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού αναγνώρισης, ώστε να λαμβάνουν άσυλο μόνο όσοι πραγματικά δικαιούνται διεθνή προστασία, ενώ σημειώνεται πως στις εθνότητες με μη προσφυγικό προφίλ, που παρουσιάζονται αυξημένες ροές (ιδίως πολίτες από Μπαγκλαντές, αλλά και από Αίγυπτο ή Πακιστάν) η αναγνώριση ασύλου είναι κάτω του 1%.
«Μετά την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης τον Ιούνιο του 2026 όσοι δεν διαθέτουν προσφυγικό προφίλ παραμένουν σε περιορισμό ελευθερίας έως την εξέταση και απόρριψη του ασύλου τους και εν συνεχεία την απέλαση τους και δεν αποκτούν δικαίωμα εργασίας σε πλήρη εφαρμογή του δόγματος φυλακή ή επιστροφή», καταλήγει το υπουργείο.
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