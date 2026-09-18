Moody’s και Scope κρίνουν το επόμενο βήμα στην αξιολόγηση της Ελλάδας: Το «όπλο» της μείωσης του χρέους και οι πρόωρες αποπληρωμές

Οι νέες αξιολογήσεις από Moody’s και Scope Ratings αποτελούν κρίσιμο τεστ για το ελληνικό αξιόχρεο, με το χρέος, τα πρωτογενή πλεονάσματα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας να βρίσκονται στο επίκεντρο