Moody’s και Scope κρίνουν το επόμενο βήμα στην αξιολόγηση της Ελλάδας: Το «όπλο» της μείωσης του χρέους και οι πρόωρες αποπληρωμές
Moody’s και Scope κρίνουν το επόμενο βήμα στην αξιολόγηση της Ελλάδας: Το «όπλο» της μείωσης του χρέους και οι πρόωρες αποπληρωμές
Οι νέες αξιολογήσεις από Moody’s και Scope Ratings αποτελούν κρίσιμο τεστ για το ελληνικό αξιόχρεο, με το χρέος, τα πρωτογενή πλεονάσματα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας να βρίσκονται στο επίκεντρο
Η δεύτερη φάση των αξιολογήσεων του ελληνικού αξιόχρεου βρίσκεται σε εξέλιξη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις αποφάσεις της Moody’s και της Scope Ratings, οι οποίες αναμένεται να δημοσιοποιήσουν τις εκθέσεις τους σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.
Η διαδικασία ξεκίνησε με την πρόσφατη αξιολόγηση της DBRS, η οποία αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενώ τώρα οι δύο οίκοι καλούνται να αποτιμήσουν κατά πόσο η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και η αποκλιμάκωση του χρέους μπορούν να αντισταθμίσουν το δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον.
Η συγκυρία παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με γεωπολιτικές εντάσεις, πολεμικές συγκρούσεις, ενεργειακές πιέσεις και υψηλότερο κόστος χρήματος. Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει ανθεκτικότητα, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 1,9% το δεύτερο τρίμηνο του έτους, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ανάπτυξης.
Παράλληλα, η Ελλάδα συνεχίζει την επιθετική στρατηγική μείωσης του δημόσιου χρέους. Από τον Οκτώβριο και έως το τέλος του έτους προγραμματίζεται νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους 6 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των πρόωρων εξοφλήσεων για το 2026 στα 12,84 δισ. ευρώ.
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Η διαδικασία ξεκίνησε με την πρόσφατη αξιολόγηση της DBRS, η οποία αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενώ τώρα οι δύο οίκοι καλούνται να αποτιμήσουν κατά πόσο η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και η αποκλιμάκωση του χρέους μπορούν να αντισταθμίσουν το δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον.
Η συγκυρία παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με γεωπολιτικές εντάσεις, πολεμικές συγκρούσεις, ενεργειακές πιέσεις και υψηλότερο κόστος χρήματος. Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει ανθεκτικότητα, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 1,9% το δεύτερο τρίμηνο του έτους, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ανάπτυξης.
Παράλληλα, η Ελλάδα συνεχίζει την επιθετική στρατηγική μείωσης του δημόσιου χρέους. Από τον Οκτώβριο και έως το τέλος του έτους προγραμματίζεται νέα πρόωρη αποπληρωμή ύψους 6 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των πρόωρων εξοφλήσεων για το 2026 στα 12,84 δισ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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