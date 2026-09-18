Interamerican: Πώς αύξησε τα κέρδη με χαμηλότερο ασφαλιστικό αποτέλεσμα

Στα 19,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη και στα 540 εκατ. ευρώ η παραγωγή ασφαλίστρων – Οι πιέσεις από αποζημιώσεις και αντασφάλιση και η προτεραιότητα του Γιάννη Καντώρου για ανάπτυξη στο εξωτερικό