Interamerican: Πώς αύξησε τα κέρδη με χαμηλότερο ασφαλιστικό αποτέλεσμα
Interamerican: Πώς αύξησε τα κέρδη με χαμηλότερο ασφαλιστικό αποτέλεσμα
Στα 19,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη και στα 540 εκατ. ευρώ η παραγωγή ασφαλίστρων – Οι πιέσεις από αποζημιώσεις και αντασφάλιση και η προτεραιότητα του Γιάννη Καντώρου για ανάπτυξη στο εξωτερικό
Αύξηση της καθαρής κερδοφορίας, παρά την υποχώρηση του αποτελέσματος από την αμιγώς ασφαλιστική δραστηριότητα, κατέγραψε το 2025 η Interamerican, σε μια χρονιά κατά την οποία η παραγωγή ασφαλίστρων ενισχύθηκε κατά 15%, με βασικό μοχλό τον κλάδο αυτοκινήτου. Η αύξηση των αποζημιώσεων και του κόστους αντασφάλισης περιόρισε την απόδοση των ασφαλιστικών εργασιών, με το επενδυτικό και χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα να στηρίζει την τελική κερδοφορία.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, τα καθαρά κέρδη της ασφαλιστικής αυξήθηκαν κατά 23,6%, στα 19,3 εκατ. ευρώ, από 15,6 εκατ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν στα 21,46 εκατ. ευρώ, από 18,83 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο εταιρείας και θυγατρικών, βάσει της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που συντάχθηκε για σκοπούς ενοποίησης, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 35,9 εκατ. ευρώ, έναντι 24,3 εκατ. ευρώ.
Η βελτίωση της τελικής γραμμής δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη πορεία του ασφαλιστικού αποτελέσματος. Αντιθέτως, αυτό μειώθηκε κατά 18,7%, στα 17,56 εκατ. ευρώ, από 21,60 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας τις πιέσεις που προκάλεσαν η αύξηση των ζημιών, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και το υψηλότερο κόστος αντασφάλισης.
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Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, τα καθαρά κέρδη της ασφαλιστικής αυξήθηκαν κατά 23,6%, στα 19,3 εκατ. ευρώ, από 15,6 εκατ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν στα 21,46 εκατ. ευρώ, από 18,83 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο εταιρείας και θυγατρικών, βάσει της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που συντάχθηκε για σκοπούς ενοποίησης, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 35,9 εκατ. ευρώ, έναντι 24,3 εκατ. ευρώ.
Η βελτίωση της τελικής γραμμής δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη πορεία του ασφαλιστικού αποτελέσματος. Αντιθέτως, αυτό μειώθηκε κατά 18,7%, στα 17,56 εκατ. ευρώ, από 21,60 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας τις πιέσεις που προκάλεσαν η αύξηση των ζημιών, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και το υψηλότερο κόστος αντασφάλισης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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