Lamda Development: Το 2027 χρονιά-ορόσημο για το Ελληνικό με νέες παραδόσεις έργων και επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων
Lamda Development: Το 2027 χρονιά-ορόσημο για το Ελληνικό με νέες παραδόσεις έργων και επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων
Η ενημέρωση των αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου ανέδειξε την πορεία του Ελληνικού, με τη Lamda Development να παραμένει εντός στόχων και να προετοιμάζει τις νέες παραδόσεις έργων το 2027
Εντός στόχων τόσο ως προς τις ταμειακές εισπράξεις όσο και ως προς τις επενδύσεις έως το τέλος του 2026 βρίσκεται το project του Ελληνικού για τη Lamda Development, με τη διοίκηση να προετοιμάζεται για τις επόμενες μεγάλες παραδόσεις έργων μέσα στο 2027.
Η εταιρεία αναμένει ότι η επόμενη χρονιά θα αποτελέσει κρίσιμο σταθμό για την εξέλιξη της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ελλάδα, καθώς θα προχωρήσει η ολοκλήρωση σημαντικών υποδομών, ενώ θα αυξηθεί ο ρυθμός παραδόσεων κατοικιών και εμπορικών αναπτύξεων.
Οι σωρευτικές ταμειακές εισπράξεις από κατοικίες, πωλήσεις και μισθώσεις οικοπέδων διαμορφώθηκαν στο τέλος Αυγούστου στα 1,83 δισ. ευρώ, έναντι 1,49 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Από το ποσό αυτό, τα 1,31 δισ. ευρώ προέρχονται από τις οικιστικές αναπτύξεις και τα 520 εκατ. ευρώ από τα οικόπεδα.
Για το σύνολο του 2026, η Lamda Development εκτιμά ότι οι εισπράξεις θα φτάσουν περίπου τα 600 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στο τέλος του έτους στα 2,08 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2026 αναμένεται να διαμορφωθούν περίπου στα 600 εκατ. ευρώ, με τα συνολικά κεφάλαια που έχουν διατεθεί για κτίρια και υποδομές στο Ελληνικό να αγγίζουν στο τέλος της χρονιάς τα 1,64 δισ. ευρώ.
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Η εταιρεία αναμένει ότι η επόμενη χρονιά θα αποτελέσει κρίσιμο σταθμό για την εξέλιξη της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ελλάδα, καθώς θα προχωρήσει η ολοκλήρωση σημαντικών υποδομών, ενώ θα αυξηθεί ο ρυθμός παραδόσεων κατοικιών και εμπορικών αναπτύξεων.
Οι σωρευτικές ταμειακές εισπράξεις από κατοικίες, πωλήσεις και μισθώσεις οικοπέδων διαμορφώθηκαν στο τέλος Αυγούστου στα 1,83 δισ. ευρώ, έναντι 1,49 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Από το ποσό αυτό, τα 1,31 δισ. ευρώ προέρχονται από τις οικιστικές αναπτύξεις και τα 520 εκατ. ευρώ από τα οικόπεδα.
Για το σύνολο του 2026, η Lamda Development εκτιμά ότι οι εισπράξεις θα φτάσουν περίπου τα 600 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στο τέλος του έτους στα 2,08 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2026 αναμένεται να διαμορφωθούν περίπου στα 600 εκατ. ευρώ, με τα συνολικά κεφάλαια που έχουν διατεθεί για κτίρια και υποδομές στο Ελληνικό να αγγίζουν στο τέλος της χρονιάς τα 1,64 δισ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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