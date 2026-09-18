Lamda Development: Το 2027 χρονιά-ορόσημο για το Ελληνικό με νέες παραδόσεις έργων και επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων

Η ενημέρωση των αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου ανέδειξε την πορεία του Ελληνικού, με τη Lamda Development να παραμένει εντός στόχων και να προετοιμάζει τις νέες παραδόσεις έργων το 2027