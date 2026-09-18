Bloomberg για ελληνικές τράπεζες: Νέα ώθηση από την επιστροφή στον Stoxx Europe 600, εισροές δισ. και αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές

Ο Stoxx αναβαθμίζει την Ελλάδα από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά από τη Δευτέρα και ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο νέων επενδυτών - JPMorgan: Οι τέσσερις συστημικές εκτιμάται ότι θα προσελκύσουν συνολικές εισροές περίπου $2,2 δισ.