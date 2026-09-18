Bloomberg για ελληνικές τράπεζες: Νέα ώθηση από την επιστροφή στον Stoxx Europe 600, εισροές δισ. και αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές
Bloomberg για ελληνικές τράπεζες: Νέα ώθηση από την επιστροφή στον Stoxx Europe 600, εισροές δισ. και αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές
Ο Stoxx αναβαθμίζει την Ελλάδα από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά από τη Δευτέρα και ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο νέων επενδυτών - JPMorgan: Οι τέσσερις συστημικές εκτιμάται ότι θα προσελκύσουν συνολικές εισροές περίπου $2,2 δισ.
Οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές αναμένεται να αποκτήσουν νέα δυναμική μετά την εντυπωσιακή ανάκαμψη των τελευταίων ετών, καθώς οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας επιστρέφουν στον κορυφαίο ευρωπαϊκό δείκτη Stoxx Europe 600 από τη Δευτέρα.
Η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank θα ενταχθούν ξανά στον βασικό ευρωπαϊκό δείκτη, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η απόφαση του οίκου Stoxx να αναταξινομήσει την Ελλάδα από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά.
Όπως σημειώνει το Bloomberg, η αναβάθμιση αυτή έρχεται περίπου δέκα χρόνια μετά την υποβάθμιση της χώρας σε καθεστώς αναδυόμενης αγοράς και ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο νέων επενδυτών, μεταξύ των οποίων παθητικά κεφάλαια που ακολουθούν μεγάλους δείκτες αλλά και ενεργοί διαχειριστές κεφαλαίων που επενδύουν αποκλειστικά σε ανεπτυγμένες αγορές.
Το 2015, η χρηματιστηριακή αγορά παρέμεινε κλειστή για πέντε εβδομάδες λόγω των capital controls, ενώ οι τραπεζικές μετοχές κατέρρευσαν κατά 94%.
Έκτοτε, η ελληνική οικονομία κατάφερε να αντιστρέψει την πορεία της, με την Ελλάδα να ανακτά την επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης.
Ο δείκτης FTSE ATHEX Banks έχει ενισχυθεί περισσότερο από 400% την τελευταία δεκαετία, αποτυπώνοντας τη θεαματική αλλαγή εικόνας του κλάδου.
«Σταδιακά αλλά σταθερά η Ελλάδα πέρασε από την κρίση στην ανάπτυξη και πλέον δεν αποτελεί ιστορία αναδιάρθρωσης», ανέφερε η Έγκλε Φρέντρικσον, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στην East Capital Group.
Όπως σημείωσε, ο συνδυασμός παρόμοιων αποτιμήσεων με την Ευρώπη και υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης δημιουργεί ένα ελκυστικό προφίλ για τις ελληνικές μετοχές έναντι των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών αγορών.
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Η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank θα ενταχθούν ξανά στον βασικό ευρωπαϊκό δείκτη, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η απόφαση του οίκου Stoxx να αναταξινομήσει την Ελλάδα από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά.
Όπως σημειώνει το Bloomberg, η αναβάθμιση αυτή έρχεται περίπου δέκα χρόνια μετά την υποβάθμιση της χώρας σε καθεστώς αναδυόμενης αγοράς και ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο νέων επενδυτών, μεταξύ των οποίων παθητικά κεφάλαια που ακολουθούν μεγάλους δείκτες αλλά και ενεργοί διαχειριστές κεφαλαίων που επενδύουν αποκλειστικά σε ανεπτυγμένες αγορές.
Από την κρίση χρέους στην επιστροφή των επενδυτώνΟ ελληνικός τραπεζικός κλάδος έχει πραγματοποιήσει μια από τις μεγαλύτερες ανακάμψεις στην Ευρώπη μετά την κρίση χρέους.
Το 2015, η χρηματιστηριακή αγορά παρέμεινε κλειστή για πέντε εβδομάδες λόγω των capital controls, ενώ οι τραπεζικές μετοχές κατέρρευσαν κατά 94%.
Έκτοτε, η ελληνική οικονομία κατάφερε να αντιστρέψει την πορεία της, με την Ελλάδα να ανακτά την επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης.
Ο δείκτης FTSE ATHEX Banks έχει ενισχυθεί περισσότερο από 400% την τελευταία δεκαετία, αποτυπώνοντας τη θεαματική αλλαγή εικόνας του κλάδου.
«Σταδιακά αλλά σταθερά η Ελλάδα πέρασε από την κρίση στην ανάπτυξη και πλέον δεν αποτελεί ιστορία αναδιάρθρωσης», ανέφερε η Έγκλε Φρέντρικσον, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου στην East Capital Group.
Όπως σημείωσε, ο συνδυασμός παρόμοιων αποτιμήσεων με την Ευρώπη και υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης δημιουργεί ένα ελκυστικό προφίλ για τις ελληνικές μετοχές έναντι των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών αγορών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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