Σε πτώχευση ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους αυτοκινήτων της Γερμανίας - Τι σημαίνει για την Ελλάδα;

Η Autohaus König, με περίπου 1.200 εργαζομένους και δίκτυο περίπου 82 σημείων, βρίσκεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου σε προσωρινή διαδικασία αφερεγγυότητας, έπειτα από απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου του Βερολίνου.

Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους πολυμάρκους εμπόρους αυτοκινήτων στην ανατολική Γερμανία και έναν από τους σημαντικότερους επίσημους συνεργάτες της Renault στη χώρα.

Το σημαντικό είναι ότι, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, δεν έχει ανακοινωθεί οριστικό κλείσιμο της εταιρείας.

Κλείσιμο

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