Ένα χωριό πανηγυρίζει επειδή γεννήθηκε ένα παιδί

Όταν γεννήθηκε ο μικρός Λίμπερο Λουιτζίνο ένα ολόκληρο χωριό πανηγύρισε. Στο Μοντεμίτρο του Μολίζε στην κεντρική Ιταλία, δεν ακούγονταν παιδικές φωνούλες για περίπου 10 χρόνια. Την ημέρα της γέννησής του, μαζί με το πρώτο του κλάμα, οι καμπάνες του ναού της Αγίας Λουκίας ήχησαν γιορτινά, σκορπίζοντας χαρά στους 278 κατοίκους του μικρού χωριού. Η γέννησή του δεν στάθηκε αφορμή μόνο για γιορτή, αλλά και για ελπίδα πως το Μοντεμίτρο, σκαρφαλωμένο σε ένα λόφο και με θέα την κοιλάδα του Τρίνιο, μπορεί να δώσει το δικό του αγώνα στη δημογραφική συρρίκνωση της ιταλικής υπαίθρου.Βαθαίνει η δημογραφική κρίσηΗ Ιταλία αντιμετωπίζει βαθιά δημογραφική κρίση που συνεχίζεται τα τελευταία χρόνια με χαμηλό ποσοστό γεννήσεων και ραγδαία γήρανση του πληθυσμού. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (ISTAT), ο μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα το 2025 ήταν 1,14, από 1,18 το 2024. Την περασμένη χρονιά, σε σύγκριση με το 2024, οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 15.000 (-3,9%), με την κεντρική Ιταλία να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων με 1,07 παιδιά ανά γυναίκα. Στο Μολίζε, περιφέρεια στην οποία ανήκει το Μοντεμίτρο, οι αριθμοί είναι ακόμα πιο ανησυχητικοί, αφού ανά γυναίκα αναλογούν 1,02 παιδιά, με τις γεννήσεις να μειώνονται κατά 5,6% το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ η μέση ηλικία για την απόκτηση πρώτου παιδιού αυξάνεται στα 33,1 έτη. Αιτία, η μετακίνηση των νέων σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα προς αναζήτηση εργασίας.Από την απογοήτευση στην πραγματική αγάπηΗ είδηση, επομένως, για τον ερχομό του μικρού Λίμπερο Λουιτζίνο, είχε μεγάλη σημασία για το χωριό, γνωστό ως μια από τις ελάχιστες γλωσσικές νησίδες της κροατικής μειονότητας αφού οι ντόπιοι μιλούν Σλαβομολιζάνο, μια αρχαία διάλεκτο που οι κάτοικοι ονομάζουν «na-našo». Η τελευταία γέννηση στον οικισμό είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο του 2015 και έκτοτε κανένα νεογέννητο δεν είχε προστεθεί στο δημοτολόγιο. Όταν, λοιπόν, περίπου 10 χρόνια αργότερα ήχησαν οι καμπάνες, όλοι οι κάτοικοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν. Η ιστορία του Λίμπερο συνδέεται με την ιστορία των γονιών του. Η μητέρα του, Εμανουέλα Πασούλο, έχει καταγωγή από το Μοντεμίτρο από την πλευρά του πατέρα της, τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Λουιτζίνο Πασούλο. Ο πατέρας της φρόντιζε να πηγαίνει την ίδια και τον αδελφό της το καλοκαίρι και τα Χριστούγεννα στο χωριό. Μπορεί να ήταν μικροσκοπικό, αλλά στα μάτια των παιδιών φάνταζε παράδεισος. Μπορούσαν να τρέξουν, να παίξουν, γνώριζαν σχεδόν όλους τους κατοίκους και ήταν ελεύθερα χωρίς περιορισμούς.Τα παιδικά της χρόνια η Εμανουέλα τα θυμάται με αγάπη. Με τα ίδια τρυφερά συναισθήματα θυμάται και τις φιλίες της, όπως αυτή με τον Ρόκο Τζορτζέτα, ο οποίος έγινε ο καλύτερός της φίλος. Οι σπουδές της και η δουλειά της την οδήγησαν στη βόρεια Ιταλία. Δεν ξέχασε ποτέ, ωστόσο, το Μοντεμίτρο ούτε τον Ρόκο. Παρότι για αρκετά χρόνια οι υποχρεώσεις της και ένας πολυετής δεσμός την κράτησε μακριά από το χωριό, επέστρεψε έπειτα από μια ιατρική διάγνωση που την αναστάτωσε. Χρειαζόταν έναν τόπο οικείο, πρόσωπα γνώριμα και την αίσθηση του ανήκειν. Τελικά, όχι μόνο ένιωσε καλύτερα, αλλά ενημερώθηκε πως η διάγνωση ήταν λάθος, όπως λέει στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica. Στο διάστημα που μεσολάβησε συνειδητοποίησε ότι το πραγματικό της σπίτι βρισκόταν εκεί, και αφού ο σύντροφός της δεν ήταν πρόθυμος να μετακομίσει στο Μοντεμίτρο, η απόφαση για χωρισμό ήταν μονόδρομος. Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε σοφή, αφού η Εμανουέλα βρήκε στην αγκαλιά του Ρόκο την πραγματική αγάπη. Οι δυο τους παντρεύτηκαν και επέλεξαν να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό.Η επιστροφή και η ελπίδα για νέα ζωήΤο ζευγάρι άνοιξε ένα κρεοπωλείο που παρέμενε κλειστό για χρόνια, καθώς και ένα αγρόκτημα όπου παράγεται ελαιόλαδο από τα ελαιόδεντρα της οικογένειας της Εμανουέλα. Έτσι, η γέννηση ενός παιδιού προστέθηκε στην προσπάθεια του ζευγαριού να δημιουργήσει μια καθημερινότητα σε έναν τόπο που βιώνει τη σταδιακή συρρίκνωση του πληθυσμού του. Οι ηλικιωμένες γυναίκες του χωριού ετοίμασαν την προίκα του μωρού, κεντώντας και πλέκοντας ρούχα και κουβερτούλες, αναβιώνοντας παραδόσεις που έμοιαζαν ξεχασμένες. Μοιάζει ο ερχομός του μικρού να επαναφέρει την πολιτισμική κληρονομιά του τόπου, ο οποίος συνδέεται με τις μετακινήσεις πληθυσμών από τις ακτές της Αδριατικής κατά τον 15ο και 16ο αιώνα. Όπως αναφέρει η ευτυχισμένη μαμά του, «το μωρό θα είναι η μασκότ του χωριού». Ένα μωρό, βέβαια, δε μπορεί να ανατρέψει τη δημογραφική πραγματικότητα, αλλά τουλάχιστον δίνει την ελπίδα για νέα ζωή.