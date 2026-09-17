Bloomberg: Από τον λιγνίτη στην τεχνητή νοημοσύνη, η Κοζάνη ποντάρει στα data centers για τη νέα εποχή
Bloomberg: Από τον λιγνίτη στην τεχνητή νοημοσύνη, η Κοζάνη ποντάρει στα data centers για τη νέα εποχή
Η ΔΕΗ επενδύει 5,8 δισ. ευρώ για να μετατρέψει την πρώην καρδιά της λιγνιτικής παραγωγής σε κόμβο τεχνολογίας και καθαρής ενέργειας – Οι ελπίδες, οι φόβοι και το μεγάλο στοίχημα της Δυτικής Μακεδονίας
Στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης η εικόνα παραμένει αυτή μιας παραδοσιακής ελληνικής πόλης. Η εκκλησία, το δημαρχείο, τα καφέ και οι ταβέρνες συνθέτουν το γνώριμο σκηνικό. Λίγα μέτρα μακριά, όμως, βρίσκεται σε εξέλιξη μια από τις μεγαλύτερες μεταμορφώσεις της ελληνικής ενεργειακής ιστορίας.
Εκεί όπου για δεκαετίες στοιβάζονταν τόνοι λιγνίτη για την τροφοδοσία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, η ΔΕΗ σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα data centers στην Ευρώπη. Το έργο αποτελεί τον πυρήνα ενός επενδυτικού σχεδίου ύψους 5,8 δισ. ευρώ, με στόχο η πρώην λιγνιτική περιοχή να μετατραπεί σε τεχνολογικό και ενεργειακό κόμβο.
Το εγχείρημα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της απολιγνιτοποίησης, όχι μόνο για τη Δυτική Μακεδονία αλλά και για την ίδια τη ΔΕΗ, η οποία επιχειρεί να αφήσει πίσω της την εικόνα μιας εταιρείας που βασιζόταν αποκλειστικά στον άνθρακα.
Σήμερα, η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο πέρασμα στη νέα εποχή. Η μονάδα του Αγίου Δημητρίου, σε απόσταση περίπου 18 χιλιομέτρων από την Κοζάνη, έχει σταματήσει τη λειτουργία της μετά τη σταδιακή απόσυρση του λιγνίτη. Οι εργαζόμενοι στη μονάδα έχουν περιοριστεί στους 58, από 420 στις αρχές του έτους.
Η τελευταία μεγάλη λιγνιτική μονάδα της περιοχής, η Πτολεμαΐδα V, αναμένεται επίσης να σταματήσει να χρησιμοποιεί λιγνίτη μέχρι το τέλος του έτους.
Για την τοπική κοινωνία, όμως, το μεγάλο ερώτημα παραμένει: τι θα αντικαταστήσει τις θέσεις εργασίας που χάνονται;
«Κανείς δεν λέει ότι οι μονάδες δεν πρέπει να κλείσουν, αλλά πρέπει να μας πουν τι ακριβώς θα γίνει την επόμενη ημέρα», δήλωσε ο δήμαρχος Κοζάνης, Γιάννης Κοκκαλιάρης, επισημαίνοντας ότι η περιοχή χρειάζεται νέες θέσεις εργασίας με αντίστοιχες απολαβές.
Το data center της Κοζάνης θα έχει ισχύ 300 MW και στόχος είναι να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2028, με δυνατότητα επέκτασης στο 1 GW έως το 2031.
Εκεί όπου για δεκαετίες στοιβάζονταν τόνοι λιγνίτη για την τροφοδοσία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, η ΔΕΗ σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα data centers στην Ευρώπη. Το έργο αποτελεί τον πυρήνα ενός επενδυτικού σχεδίου ύψους 5,8 δισ. ευρώ, με στόχο η πρώην λιγνιτική περιοχή να μετατραπεί σε τεχνολογικό και ενεργειακό κόμβο.
Το εγχείρημα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της απολιγνιτοποίησης, όχι μόνο για τη Δυτική Μακεδονία αλλά και για την ίδια τη ΔΕΗ, η οποία επιχειρεί να αφήσει πίσω της την εικόνα μιας εταιρείας που βασιζόταν αποκλειστικά στον άνθρακα.
Data center projects are spawning protests movements across the globe, but in this city, they're seen as a potential lifeline https://t.co/1v2jCSEosZ— Bloomberg (@business) September 17, 2026
Από τα ορυχεία στα data centersΗ Κοζάνη υπήρξε για δεκαετίες μια «πόλη της ΔΕΗ». Στην κορύφωση της δραστηριότητας, το 2010, η επιχείρηση απασχολούσε περίπου 5.500 εργαζόμενους στη Δυτική Μακεδονία, δημιουργώντας γύρω της έναν ολόκληρο οικονομικό κύκλο.
Σήμερα, η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο πέρασμα στη νέα εποχή. Η μονάδα του Αγίου Δημητρίου, σε απόσταση περίπου 18 χιλιομέτρων από την Κοζάνη, έχει σταματήσει τη λειτουργία της μετά τη σταδιακή απόσυρση του λιγνίτη. Οι εργαζόμενοι στη μονάδα έχουν περιοριστεί στους 58, από 420 στις αρχές του έτους.
Η τελευταία μεγάλη λιγνιτική μονάδα της περιοχής, η Πτολεμαΐδα V, αναμένεται επίσης να σταματήσει να χρησιμοποιεί λιγνίτη μέχρι το τέλος του έτους.
Για την τοπική κοινωνία, όμως, το μεγάλο ερώτημα παραμένει: τι θα αντικαταστήσει τις θέσεις εργασίας που χάνονται;
«Κανείς δεν λέει ότι οι μονάδες δεν πρέπει να κλείσουν, αλλά πρέπει να μας πουν τι ακριβώς θα γίνει την επόμενη ημέρα», δήλωσε ο δήμαρχος Κοζάνης, Γιάννης Κοκκαλιάρης, επισημαίνοντας ότι η περιοχή χρειάζεται νέες θέσεις εργασίας με αντίστοιχες απολαβές.
Το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνηςΗ απάντηση της κυβέρνησης και της ΔΕΗ είναι ότι η νέα οικονομία θα βασιστεί στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.
Το data center της Κοζάνης θα έχει ισχύ 300 MW και στόχος είναι να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2028, με δυνατότητα επέκτασης στο 1 GW έως το 2031.
Η ΔΕΗ βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και hyperscalers για τη μίσθωση των εγκαταστάσεων. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του έργου είναι ότι η ηλεκτροδότηση θα γίνεται μέσω του ενεργειακού δικτύου της ΔΕΗ στην περιοχή, με μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Παράλληλα, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η κατανάλωση νερού του data center θα αντιστοιχεί μόλις στο 0,6% των αναγκών που είχαν οι λιγνιτικές δραστηριότητες.
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Παράλληλα, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η κατανάλωση νερού του data center θα αντιστοιχεί μόλις στο 0,6% των αναγκών που είχαν οι λιγνιτικές δραστηριότητες.
Διαβάστε περισσότερα στo newmoney.gr
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