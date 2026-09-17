Bloomberg: Από τον λιγνίτη στην τεχνητή νοημοσύνη, η Κοζάνη ποντάρει στα data centers για τη νέα εποχή

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Η ΔΕΗ βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και hyperscalers για τη μίσθωση των εγκαταστάσεων. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του έργου είναι ότι η ηλεκτροδότηση θα γίνεται μέσω του ενεργειακού δικτύου της ΔΕΗ στην περιοχή, με μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.Παράλληλα, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η κατανάλωση νερού του data center θα αντιστοιχεί μόλις στο 0,6% των αναγκών που είχαν οι λιγνιτικές δραστηριότητες.