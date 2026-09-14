Metlen – Petronas: Συμφωνία για έξι φορτία LNG ετησίως στην Ελλάδα από το 2027

Η συμφωνία συνήφθη μέσω της θυγατρικής PETCO Trading (UK) Limited και προβλέπει την παράδοση έξι φορτίων LNG ετησίως από το 2027, συνολικής ποσότητας περίπου 0,6 δισ. κυβικών μέτρων τον χρόνο