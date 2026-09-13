5 ονειρεμένες διαδρομές με τρένο στην Ευρώπη
5 ονειρεμένες διαδρομές με τρένο στην Ευρώπη
Οι τουρίστες έχουν φύγει, ο καιρός είναι γλυκός, τα δάση αρχίζουν να φορούν τα φθινοπωρινά τους χρώματα. Είναι η εποχή για ταξίδια με τρένο, σε σιδηροδρομικές γραμμές που διατρέχουν τοπία μοναδικής ομορφιάς
Σιδηροδρομική γραμμή GoldenPass, Ελβετία
Είτε με το σύγχρονο τρένο GoldenPass Panoramic με τα μεγάλα πανοραμικά παράθυρα είτε με το vintage GoldenPass Belle Epoque με το ντιζάιν της δεκαετίας του 1930, η εμπειρία είναι εξίσου αξέχαστη. Η γραμμή συνδέει το γερμανόφωνο ορεινό χωριό Zweisimmen που απέχει 20 λεπτά οδικώς από το Gstaad με το κοσμοπολίτικο Montreux στις όχθες της λίμνης της Γενεύης, διασχίζοντας την περιοχή της Gruyère και το Pays-d’Enhaut και προσφέροντας χαρακτηριστικά ελβετικά τοπία σε αφθονία: αγελάδες που βόσκουν σε καταπράσινα λιβάδια, παραδοσιακά ξύλινα σαλέ και μυτερές χιονισμένες κορυφές. Τελευταία εικόνα από αυτό το ταξίδι διάρκειας δύο ωρών, η συγκλονιστική θέα στη λαμπερή λίμνη Λεμάν, καθώς το τρένο κατηφορίζει τους λόφους προς το Montreux.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Είτε με το σύγχρονο τρένο GoldenPass Panoramic με τα μεγάλα πανοραμικά παράθυρα είτε με το vintage GoldenPass Belle Epoque με το ντιζάιν της δεκαετίας του 1930, η εμπειρία είναι εξίσου αξέχαστη. Η γραμμή συνδέει το γερμανόφωνο ορεινό χωριό Zweisimmen που απέχει 20 λεπτά οδικώς από το Gstaad με το κοσμοπολίτικο Montreux στις όχθες της λίμνης της Γενεύης, διασχίζοντας την περιοχή της Gruyère και το Pays-d’Enhaut και προσφέροντας χαρακτηριστικά ελβετικά τοπία σε αφθονία: αγελάδες που βόσκουν σε καταπράσινα λιβάδια, παραδοσιακά ξύλινα σαλέ και μυτερές χιονισμένες κορυφές. Τελευταία εικόνα από αυτό το ταξίδι διάρκειας δύο ωρών, η συγκλονιστική θέα στη λαμπερή λίμνη Λεμάν, καθώς το τρένο κατηφορίζει τους λόφους προς το Montreux.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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