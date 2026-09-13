5 ονειρεμένες διαδρομές με τρένο στην Ευρώπη

Οι τουρίστες έχουν φύγει, ο καιρός είναι γλυκός, τα δάση αρχίζουν να φορούν τα φθινοπωρινά τους χρώματα. Είναι η εποχή για ταξίδια με τρένο, σε σιδηροδρομικές γραμμές που διατρέχουν τοπία μοναδικής ομορφιάς