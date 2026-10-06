Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Στα 27,31 εκατ. η επιβατική κίνηση στο εννεάμηνο με άνοδο 4,3%
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Στα 27,31 εκατ. η επιβατική κίνηση στο εννεάμηνο με άνοδο 4,3%
Στους 3,6 εκατ. επιβάτες έκλεισε ο Σεπτέμβριος, με αύξηση 3,5% – Συνεχίζεται η άνοδος τόσο στις πτήσεις εσωτερικού όσο και στο εξωτερικό
Άνοδο της τάξης του 4,3% κατέγραψε η κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας το 9μηνο του 2026, φτάνοντας τους 27,31 εκατ. επιβάτες.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 4,2% και 4,3% αντίστοιχα.
Η επιβατική κίνηση του «Ελ. Βενιζέλος» κατά τη διάρκεια του περασμένου Σεπτεμβρίου ανήλθε σε 3,6 εκατ., αυξημένη κατά 3,5% σε σύγκριση με το 2025, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια και τη διακοπή χρήσης του ενός διαδρόμου προσαπογείωσης για χρονικό διάστημα δύο ημερών εντός του Σεπτεμβρίου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 3,1% και 3,6%, αντίστοιχα.
Αύξηση 3,6% στις πτήσεις σε σχέση με το 9μηνο του 2025
Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουάριος-Σεπτέμβριος του 2026 ανήλθε σε 227.173, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3,6% σε σχέση με το 2025. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 4,6%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 2,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 4,2% και 4,3% αντίστοιχα.
Η επιβατική κίνηση του «Ελ. Βενιζέλος» κατά τη διάρκεια του περασμένου Σεπτεμβρίου ανήλθε σε 3,6 εκατ., αυξημένη κατά 3,5% σε σύγκριση με το 2025, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια και τη διακοπή χρήσης του ενός διαδρόμου προσαπογείωσης για χρονικό διάστημα δύο ημερών εντός του Σεπτεμβρίου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 3,1% και 3,6%, αντίστοιχα.
Αύξηση 3,6% στις πτήσεις σε σχέση με το 9μηνο του 2025
Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουάριος-Σεπτέμβριος του 2026 ανήλθε σε 227.173, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3,6% σε σχέση με το 2025. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 4,6%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 2,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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