Coca-Cola HBC: Η «ρωσική πληγή» της οικογένειας Δαυίδ - Λεβέντη και το νέο μεγάλο στοίχημα στην Αφρική
Coca-Cola HBC: Η «ρωσική πληγή» της οικογένειας Δαυίδ - Λεβέντη και το νέο μεγάλο στοίχημα στην Αφρική
Από το νέο χτύπημα στο εργοστάσιο της Ουκρανίας και τη δύσκολη κληρονομιά της Ρωσίας, στα διαδοχικά ρεκόρ και την εξαγορά-μαμούθ της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA)
Η νέα κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία χτύπησε την περασμένη Πέμπτη και μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για ρωσική επίθεση στην «αμερικανική Coca-Cola». Το εργοστάσιο, ωστόσο, στο Brovary, έξω από το Κίεβο, που επλήγη από ρωσικό drone ανήκει στην Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC), τον όμιλο με τις βαθιές ελληνικές ρίζες και μεγαλύτερο μέτοχο, με 23%, την Kar-Tess Holding, που συνδέεται με την οικογένεια Δαυίδ-Λεβέντη.
«Επιβεβαιώνουμε ότι στις 3 Σεπτεμβρίου η παραγωγική μας εγκατάσταση στο Brovary υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια επίθεσης με drone. Όλοι οι εργαζόμενοί μας είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί», αναφέρει η Coca-Cola HBC στο «Πρώτο Θέμα», προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αποτίμηση της κατάστασης.
Η εταιρεία δεν έχει προσδιορίσει το ύψος των ζημιών ούτε τις επιπτώσεις στην παραγωγή. Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, το drone έπληξε αποθηκευτικούς χώρους με έτοιμα προϊόντα και ακολούθησε πυρκαγιά. Η Coca-Cola Beverages Ukraine διαβεβαιώνει ότι κάνει «ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει την προμήθεια των προϊόντων μας στους πελάτες σε ολόκληρη τη χώρα».
Στις 5 Αυγούστου, μόλις 29 ημέρες πριν από τη νέα επίθεση, η διοίκηση ενημέρωνε τους αναλυτές ότι οι προηγούμενες διαταραχές στην Ουκρανία είχαν εξομαλυνθεί. Η εταιρεία είχε αναγκαστεί να τροφοδοτεί την αγορά κυρίως από την Πολωνία και τη Ρουμανία, με πρόσθετα μεταφορικά κόστη και δαπάνες επισκευών.
«Όλα αυτά έχουν πλέον εξομαλυνθεί. Έχουμε επιστρέψει σε πλήρη λειτουργία», έλεγε ο οικονομικός διευθυντής Αναστάσης Σταμούλης. Είκοσι εννέα ημέρες αργότερα, το εργοστάσιο χτυπήθηκε ξανά.
Η Ρωσία και η Ουκρανία βρέθηκαν επί χρόνια στον πυρήνα της επέκτασης προς Ανατολάς ενός ομίλου που ξεκίνησε από την Ελλάδα.
Η Hellenic Bottling Company ιδρύθηκε το 1969 και το 1981 η Kar-Tess απέκτησε το 99,9% της εταιρείας. Επί Γιώργου Δαυίδ ακολούθησε η μεγάλη διεθνής ανάπτυξη. Το 2000 η Hellenic, που είχε πλέον παρουσία σε 11 χώρες, συνενώθηκε με την Coca-Cola Beverages, δημιουργώντας τη σημερινή Coca-Cola HBC. Το 2001 απέκτησε τις εμφιαλωτικές δραστηριότητες της The Coca-Cola Company στη Ρωσία και το 2005 ακολούθησε η εξαγορά της Multon.
Το μέγεθος του ρωσικού στοιχήματος φάνηκε τον Σεπτέμβριο του 2011. Ο Γιώργος Δαυίδ βρισκόταν στο Ροστόφ επί του Ντον μαζί με τον τότε επικεφαλής της The Coca-Cola Company Μουχτάρ Κεντ για τα εγκαίνια του 15ου εργοστασίου του συστήματος Coca-Cola στη Ρωσία. Η μονάδα είχε κοστίσει περισσότερα από 120 εκατ. δολάρια και την ίδια ημέρα ανακοινωνόταν επενδυτικό πρόγραμμα 3 δισ. δολαρίων για τη ρωσική αγορά την επόμενη πενταετία.
Η Ρωσία ήταν τότε η μεγαλύτερη αγορά του δικτύου της Hellenic. «Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι και πιστεύουμε ισχυρά στις δυνατότητες της Ρωσίας και της περιοχής», δήλωνε ο Γιώργος Δαυίδ.
Μέχρι τη ρωσική εισβολή του 2022 είχε ήδη αλλάξει η κορυφή της HBC. Τον Γιώργο Δαυίδ διαδέχθηκε στην προεδρία το 2016 ο γιος του, Αναστάσης Δαυίδ, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2017 διευθύνων σύμβουλος είναι ο Ζόραν Μπογκντάνοβιτς.
«Επιβεβαιώνουμε ότι στις 3 Σεπτεμβρίου η παραγωγική μας εγκατάσταση στο Brovary υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια επίθεσης με drone. Όλοι οι εργαζόμενοί μας είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί», αναφέρει η Coca-Cola HBC στο «Πρώτο Θέμα», προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αποτίμηση της κατάστασης.
Η εταιρεία δεν έχει προσδιορίσει το ύψος των ζημιών ούτε τις επιπτώσεις στην παραγωγή. Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, το drone έπληξε αποθηκευτικούς χώρους με έτοιμα προϊόντα και ακολούθησε πυρκαγιά. Η Coca-Cola Beverages Ukraine διαβεβαιώνει ότι κάνει «ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει την προμήθεια των προϊόντων μας στους πελάτες σε ολόκληρη τη χώρα».
Στις 5 Αυγούστου, μόλις 29 ημέρες πριν από τη νέα επίθεση, η διοίκηση ενημέρωνε τους αναλυτές ότι οι προηγούμενες διαταραχές στην Ουκρανία είχαν εξομαλυνθεί. Η εταιρεία είχε αναγκαστεί να τροφοδοτεί την αγορά κυρίως από την Πολωνία και τη Ρουμανία, με πρόσθετα μεταφορικά κόστη και δαπάνες επισκευών.
«Όλα αυτά έχουν πλέον εξομαλυνθεί. Έχουμε επιστρέψει σε πλήρη λειτουργία», έλεγε ο οικονομικός διευθυντής Αναστάσης Σταμούλης. Είκοσι εννέα ημέρες αργότερα, το εργοστάσιο χτυπήθηκε ξανά.
Το ρωσικό στοίχημα
Η Ρωσία και η Ουκρανία βρέθηκαν επί χρόνια στον πυρήνα της επέκτασης προς Ανατολάς ενός ομίλου που ξεκίνησε από την Ελλάδα.
Η Hellenic Bottling Company ιδρύθηκε το 1969 και το 1981 η Kar-Tess απέκτησε το 99,9% της εταιρείας. Επί Γιώργου Δαυίδ ακολούθησε η μεγάλη διεθνής ανάπτυξη. Το 2000 η Hellenic, που είχε πλέον παρουσία σε 11 χώρες, συνενώθηκε με την Coca-Cola Beverages, δημιουργώντας τη σημερινή Coca-Cola HBC. Το 2001 απέκτησε τις εμφιαλωτικές δραστηριότητες της The Coca-Cola Company στη Ρωσία και το 2005 ακολούθησε η εξαγορά της Multon.
Το μέγεθος του ρωσικού στοιχήματος φάνηκε τον Σεπτέμβριο του 2011. Ο Γιώργος Δαυίδ βρισκόταν στο Ροστόφ επί του Ντον μαζί με τον τότε επικεφαλής της The Coca-Cola Company Μουχτάρ Κεντ για τα εγκαίνια του 15ου εργοστασίου του συστήματος Coca-Cola στη Ρωσία. Η μονάδα είχε κοστίσει περισσότερα από 120 εκατ. δολάρια και την ίδια ημέρα ανακοινωνόταν επενδυτικό πρόγραμμα 3 δισ. δολαρίων για τη ρωσική αγορά την επόμενη πενταετία.
Η Ρωσία ήταν τότε η μεγαλύτερη αγορά του δικτύου της Hellenic. «Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι και πιστεύουμε ισχυρά στις δυνατότητες της Ρωσίας και της περιοχής», δήλωνε ο Γιώργος Δαυίδ.
Μέχρι τη ρωσική εισβολή του 2022 είχε ήδη αλλάξει η κορυφή της HBC. Τον Γιώργο Δαυίδ διαδέχθηκε στην προεδρία το 2016 ο γιος του, Αναστάσης Δαυίδ, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2017 διευθύνων σύμβουλος είναι ο Ζόραν Μπογκντάνοβιτς.
Η σημερινή διοίκηση κλήθηκε να διαχειριστεί το σοκ του πολέμου. Το 2022 οι όγκοι στη Ρωσία υποχώρησαν κατά 41,4% και στην Ουκρανία κατά 26,3%, ενώ η HBC κατέγραψε έκτακτες επιβαρύνσεις 127,4 εκατ. ευρώ που συνδέονταν με τη σύγκρουση, κυρίως από απομειώσεις στη Ρωσία.
Στην Ουκρανία οι όγκοι από 137,3 εκατ. κιβώτια το 2021 έπεσαν στα 101,2 εκατ. το 2022. Το 2025 είχαν ανακάμψει στα 123,2 εκατ., παρέμεναν όμως κατά 10,3% χαμηλότερα από την τελευταία χρονιά πριν από τη ρωσική εισβολή.
Η Coca-Cola Beverages Ukraine κατέγραψε το 2025 καθαρά έσοδα 18,03 δισ. γρίβνιες και καθαρά κέρδη 2,21 δισ. γρίβνιες, έναντι 9,19 δισ. και 253 εκατ. αντίστοιχα το 2021. Η σύγκριση είναι ονομαστική και σε τοπικό νόμισμα, σε μια τετραετία έντονου πληθωρισμού και μεγάλων συναλλαγματικών μεταβολών.
Μετά το 2022
Στη Ρωσία η HBC δεν αποχώρησε όταν η The Coca-Cola Company σταμάτησε τη διάθεση των διεθνών σημάτων της. Τα αποθέματα των προϊόντων της Coca-Cola εξαντλήθηκαν έως το τέλος Ιουλίου του 2022 και η δραστηριότητα συνέχισε με τοπικά σήματα, με τοπική διοίκηση και χρηματοδότηση.
Το 2025 η ρωσική δραστηριότητα κατέγραψε 413,7 εκατ. κιβώτια, αυξημένα κατά 2,6% σε σχέση με το 2024. Στο τέλος του 2022 τα διαθέσιμά της ήταν 155,3 εκατ. ευρώ, στο τέλος του 2025 είχαν φθάσει τα 850,2 εκατ. και στο α΄ εξάμηνο του 2026 ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ.
Η HBC επισημαίνει ότι υπάρχουν περιορισμοί στον επαναπατρισμό κερδών. Ο Αναστάσης Σταμούλης διευκρίνισε τον Αύγουστο ότι η αύξηση των διαθεσίμων επηρεάστηκε και από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και ότι περίπου το 85% του ποσού βρίσκεται σε τοπικό νόμισμα.
Ο Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, ερωτηθείς για τη Ρωσία, σημείωσε ότι η δραστηριότητα συνεχίζει να κινείται όπως τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς ουσιαστική αλλαγή.
Τα ρεκόρ
Ο πόλεμος δεν ανέκοψε την οικονομική ανάπτυξη του ομίλου. Το 2022 η HBC κατέγραψε καθαρές πωλήσεις 9,2 δισ. ευρώ και συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη 929,7 εκατ. ευρώ. Το 2025 οι πωλήσεις είχαν ανέβει στα 11,6 δισ. ευρώ και τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη στα 1,356 δισ., ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 940,4 εκατ. ευρώ.
Η δυναμική συνεχίστηκε στο α΄ εξάμηνο του 2026, με οργανική αύξηση όγκων 7,5%, εσόδων 9,6% και συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών 15,2%, στα περίπου 760 εκατ. ευρώ. Για το σύνολο της χρονιάς η διοίκηση περιμένει οργανική αύξηση εσόδων κοντά στο άνω όριο του 6%-7% και λειτουργικών κερδών 8%-10%.
Το 2025 οι όγκοι στη Νιγηρία αυξήθηκαν κατά 6,4% και στην Αίγυπτο κατά 13,2%, ενώ τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη των αναδυόμενων αγορών αυξήθηκαν οργανικά κατά 23,2%, στα 735,4 εκατ. ευρώ.
Η Αφρική
Η επόμενη μεγάλη κίνηση της HBC έχει και ιστορική σύνδεση με την οικογένεια Δαυίδ-Λεβέντη. Ο Α.Γ. Λεβέντης ίδρυσε τη Nigerian Bottling Company το 1951, ενώ ο Γιώργος Δαυίδ ξεκίνησε την επιχειρηματική του διαδρομή στη Νιγηρία το 1959, στις επιχειρήσεις του θείου του.
Στις 21 Οκτωβρίου 2025 η Coca-Cola HBC συμφώνησε να αποκτήσει το 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) από την The Coca-Cola Company και την Gutsche Family Investments έναντι 2,6 δισ. δολαρίων, με δυνατότητα να φθάσει στη συνέχεια σε πλήρη ιδιοκτησία.
Η διοίκηση αναμένει την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Με την εξαγορά η Coca-Cola HBC θα γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτικός εταίρος της Coca-Cola παγκοσμίως σε όγκο.
Δεκαπέντε χρόνια μετά το Ροστόφ, ο επιχειρηματικός χάρτης της HBC είναι διαφορετικός. Η Ρωσία παραμένει στον όμιλο μέσα από μια τοπικά διοικούμενη δραστηριότητα και η Ουκρανία εξακολουθεί να ζει με τον πόλεμο. Με τον Αναστάση Δαυίδ στην προεδρία και τον Ζόραν Μπογκντάνοβιτς στο τιμόνι του μάνατζμεντ, η συμφωνία των 2,6 δισ. δολαρίων για την CCBA μεταφέρει το επόμενο μεγάλο στοίχημα της HBC στην Αφρική, εκεί όπου ξεκίνησε πριν από 75 χρόνια η ιστορία της οικογένειας Λεβέντη με την Coca-Cola.
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