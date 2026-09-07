Coca-Cola HBC: Η «ρωσική πληγή» της οικογένειας Δαυίδ - Λεβέντη και το νέο μεγάλο στοίχημα στην Αφρική

Ζόραν Μπογκντάνοβιτς

Μετά το 2022

Τα ρεκόρ

Η Αφρική

Η σημερινή διοίκηση κλήθηκε να διαχειριστεί το σοκ του πολέμου. Το 2022 οι όγκοι στη Ρωσία υποχώρησαν κατά 41,4% και στην Ουκρανία κατά 26,3%, ενώ η HBC κατέγραψε έκτακτες επιβαρύνσεις 127,4 εκατ. ευρώ που συνδέονταν με τη σύγκρουση, κυρίως από απομειώσεις στη Ρωσία.Στην Ουκρανία οι όγκοι από 137,3 εκατ. κιβώτια το 2021 έπεσαν στα 101,2 εκατ. το 2022. Το 2025 είχαν ανακάμψει στα 123,2 εκατ., παρέμεναν όμως κατά 10,3% χαμηλότερα από την τελευταία χρονιά πριν από τη ρωσική εισβολή.Η Coca-Cola Beverages Ukraine κατέγραψε το 2025 καθαρά έσοδα 18,03 δισ. γρίβνιες και καθαρά κέρδη 2,21 δισ. γρίβνιες, έναντι 9,19 δισ. και 253 εκατ. αντίστοιχα το 2021. Η σύγκριση είναι ονομαστική και σε τοπικό νόμισμα, σε μια τετραετία έντονου πληθωρισμού και μεγάλων συναλλαγματικών μεταβολών.Στη Ρωσία η HBC δεν αποχώρησε όταν ησταμάτησε τη διάθεση των διεθνών σημάτων της. Τα αποθέματα των προϊόντων της Coca-Cola εξαντλήθηκαν έως το τέλος Ιουλίου του 2022 και η δραστηριότητα συνέχισε με τοπικά σήματα, με τοπική διοίκηση και χρηματοδότηση.Το 2025 η ρωσική δραστηριότητα κατέγραψε 413,7 εκατ. κιβώτια, αυξημένα κατά 2,6% σε σχέση με το 2024. Στο τέλος του 2022 τα διαθέσιμά της ήταν 155,3 εκατ. ευρώ, στο τέλος του 2025 είχαν φθάσει τα 850,2 εκατ. και στο α΄ εξάμηνο του 2026 ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ.Η HBC επισημαίνει ότι υπάρχουν περιορισμοί στον επαναπατρισμό κερδών. Ο Αναστάσης Σταμούλης διευκρίνισε τον Αύγουστο ότι η αύξηση των διαθεσίμων επηρεάστηκε και από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και ότι περίπου το 85% του ποσού βρίσκεται σε τοπικό νόμισμα.Ο Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, ερωτηθείς για τη, σημείωσε ότι η δραστηριότητα συνεχίζει να κινείται όπως τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς ουσιαστική αλλαγή.Ο πόλεμος δεν ανέκοψε τηντου ομίλου. Το 2022 η HBC κατέγραψε καθαρές πωλήσεις 9,2 δισ. ευρώ και συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη 929,7 εκατ. ευρώ. Το 2025 οι πωλήσεις είχαν ανέβει στα 11,6 δισ. ευρώ και τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη στα 1,356 δισ., ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 940,4 εκατ. ευρώ.Η δυναμική συνεχίστηκε στο α΄ εξάμηνο του 2026, με οργανική αύξηση όγκων 7,5%, εσόδων 9,6% και συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών 15,2%, στα περίπου 760 εκατ. ευρώ. Για το σύνολο της χρονιάς η διοίκηση περιμένει οργανική αύξηση εσόδων κοντά στο άνω όριο του 6%-7% και λειτουργικών κερδών 8%-10%.Το 2025 οι όγκοι στη Νιγηρία αυξήθηκαν κατά 6,4% και στην Αίγυπτο κατά 13,2%, ενώ τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη των αναδυόμενων αγορών αυξήθηκαν οργανικά κατά 23,2%, στα 735,4 εκατ. ευρώ.Η επόμενη μεγάλη κίνηση της HBC έχει και ιστορική σύνδεση με την οικογένεια Δαυίδ-Λεβέντη. Ο Α.Γ. Λεβέντης ίδρυσε τη Nigerian Bottling Company το 1951, ενώ ο Γιώργος Δαυίδ ξεκίνησε την επιχειρηματική του διαδρομή στη Νιγηρία το 1959, στις επιχειρήσεις του θείου του.Στις 21 Οκτωβρίου 2025 η Coca-Cola HBC συμφώνησε να αποκτήσει το 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) από την The Coca-Cola Company και την Gutsche Family Investments έναντι 2,6 δισ. δολαρίων, με δυνατότητα να φθάσει στη συνέχεια σε πλήρη ιδιοκτησία.Η διοίκηση αναμένει την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Με την εξαγορά η Coca-Cola HBC θα γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτικός εταίρος της Coca-Cola παγκοσμίως σε όγκο.Δεκαπέντε χρόνια μετά το Ροστόφ, ο επιχειρηματικός χάρτης της HBC είναι διαφορετικός. Η Ρωσία παραμένει στον όμιλο μέσα από μια τοπικά διοικούμενη δραστηριότητα και η Ουκρανία εξακολουθεί να ζει με τον πόλεμο. Με τον Αναστάση Δαυίδ στην προεδρία και τον Ζόραν Μπογκντάνοβιτς στο τιμόνι του μάνατζμεντ, η συμφωνία των 2,6 δισ. δολαρίων για την CCBA μεταφέρει, εκεί όπου ξεκίνησε πριν από 75 χρόνια η ιστορία της οικογένειας Λεβέντη με την Coca-Cola.