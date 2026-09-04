Wall Street: Πτώση μετά το ισχυρό report εργασίας στις ΗΠΑ - Αυξάνονται τα στοιχήματα για τη Fed

Απώλειες στους δείκτες μετά τα απρόσμενα ισχυρά στοιχεία για την αγορά εργασίας, που ενίσχυσαν τα σενάρια αύξησης επιτοκίων από τη Fed ήδη από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, δεδομένου και του πετρελαϊκού ράλι - Κρίσιμα τα στοιχεία πληθωρισμού την ερχόμενη εβδομάδα