Νίκος Ταχιάος για την Κυψέλη: «Δεν υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια, πλήρης αποκατάσταση των ζημιών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων»

Ο Υφυπουργός εξήγησε ότι κατά τη διέλευση ενός μετροπόντικα καταγράφονται συνήθως μικρές, ελάχιστες μετατοπίσεις - Στην περίπτωση της Κυψέλης, οι μετρήσεις έγιναν και γίνονται σε πραγματικό χρόνο, στο πλαίσιο ενός συστήματος με διαβαθμισμένα επίπεδα επιφυλακής και συναγερμού