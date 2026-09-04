Βύρων Βασιλειάδης: Επενδυτικό σχέδιο κοντά στα 2 δισ. δολάρια και παραγγελίες για 30 πλοία

Η Venergy ενεργοποιεί δικαιώματα ναυπήγησης Suezmax στη Hengli - Το πρόγραμμα ανάπτυξης σε δεξαμενόπλοια και containerships, με παραδόσεις από το 2027