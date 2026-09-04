Φθινοπωρινό crash test για τις ελληνικές τράπεζες: Τα συνέδρια, οι ξένοι επενδυτές και ο «καταλύτης» SX7E

Οι ελληνικές τράπεζες μπαίνουν στο επίκεντρο διεθνών επενδυτών, με τη Goldman Sachs να οργανώνει επαφές με συστημικές τράπεζες. Κερδοφορία, αποτιμήσεις, μερίσματα και ένταξη στον δείκτη SX7E διαμορφώνουν το νέο επενδυτικό αφήγημα