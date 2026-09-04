Φθινοπωρινό crash test για τις ελληνικές τράπεζες: Τα συνέδρια, οι ξένοι επενδυτές και ο «καταλύτης» SX7E
Φθινοπωρινό crash test για τις ελληνικές τράπεζες: Τα συνέδρια, οι ξένοι επενδυτές και ο «καταλύτης» SX7E
Οι ελληνικές τράπεζες μπαίνουν στο επίκεντρο διεθνών επενδυτών, με τη Goldman Sachs να οργανώνει επαφές με συστημικές τράπεζες. Κερδοφορία, αποτιμήσεις, μερίσματα και ένταξη στον δείκτη SX7E διαμορφώνουν το νέο επενδυτικό αφήγημα
Στο πλαίσιο της ενισχυμένης της πεποίθησης για την πορεία των ελληνικών τραπεζών η Goldman Sachs και ο αναλυτής μετοχών Benjamin Caven- Robert’ s φέρνει μια ομάδα επενδυτών τη Δευτέρα για να συνομιλήσουν με τις συστημικές τράπεζες. Μια ημέρα μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, οι συστημικές τράπεζες θα κληθούν να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων και να σκιαγραφήσουν το τοπίο την επόμενη ημέρα.
Πέρα από αρκετά Hedge Funds από το Λονδίνο, η πιο ηχηρή παρουσία στις συναντήσεις αναμένεται να είναι αυτή της Millenium – ενός οίκου που είχε επί σειρά ετών τραπεζική παρουσία στη χώρα μας.
Σύμφωνα με την Goldman Sachs, οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν κορυφαία επιλογή («top long rate sensitive») στην Ευρώπη για τον Σεπτέμβριο του 2026, παρουσιάζοντας σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των ισπανικών. Το βασικό επιχείρημα του αμερικανικού οίκου επικεντρώνεται στη σχέση αποτίμησης και θεμελιωδών μεγεθών, καθώς η Ελλάδα εμφανίζει παρόμοια δυναμική με την Ισπανία σε επίπεδο οικονομίας και τραπεζικών ισολογισμών, αλλά οι μετοχές της διαπραγματεύονται σε ελκυστικότερες και σημαντικά χαμηλότερες τιμές.
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Πέρα από αρκετά Hedge Funds από το Λονδίνο, η πιο ηχηρή παρουσία στις συναντήσεις αναμένεται να είναι αυτή της Millenium – ενός οίκου που είχε επί σειρά ετών τραπεζική παρουσία στη χώρα μας.
Σύμφωνα με την Goldman Sachs, οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν κορυφαία επιλογή («top long rate sensitive») στην Ευρώπη για τον Σεπτέμβριο του 2026, παρουσιάζοντας σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των ισπανικών. Το βασικό επιχείρημα του αμερικανικού οίκου επικεντρώνεται στη σχέση αποτίμησης και θεμελιωδών μεγεθών, καθώς η Ελλάδα εμφανίζει παρόμοια δυναμική με την Ισπανία σε επίπεδο οικονομίας και τραπεζικών ισολογισμών, αλλά οι μετοχές της διαπραγματεύονται σε ελκυστικότερες και σημαντικά χαμηλότερες τιμές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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