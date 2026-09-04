Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ 82-77: Φουρνιέ και Ντόρσεϊ του έδωσαν τη φιλική νίκη, βίντεο

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Το δεύτερό του φιλικό έδωσε ο Ολυμπιακός, όπου αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε για τα ημιτελικά του CRETE IBT στο Ηράκλειο.Οι «ερυθρόλευκοι» κάνανε την ανατροπή και με μεγάλα σουτ των Ντόρσεϊ και Φουρνιέ, φτάσανε στη νίκη με 82-77. Μαζί με το θετικό αποτέλεσμα, πήρανε και το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης (06/09, 21:00) όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ερυθρό Αστέρα.Οι Εβάν Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν αυτοί που «κουβάλησαν» τον Ολυμπιακό τα τελευταία λεπτά.Ο πρώτος τελείωσε το ματς με 19 πόντους (5/8 δίποντα, 3/10 τρίποντα) ενώ ο Ντόρσεϊ με 15 πόντους (6/6 βολές, 3/8 τρίποντα). Σε αυτό το παιχνίδι εκτός από τους Παπανικολάου - Λαρεντζάκη που δεν ταξίδεψαν στην Κρήτη, δεν αγωνίστηκαν οι Μοντέρο, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ.Ο Μπόλντγουϊν με βολές είχε πετύχει τους πρώτους πόντους του αγώνα, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να απαντάει με κάρφωμα για το 2-2. Η Φενέρμπαχτσε είχε πάρει ένα προβάδισμα έξι πόντων (8-2), με τον Ολυμπιακό να μειώνει στο καλάθι (7-9) μετά από βολές του Τζόσεφ.Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ισοφαρίσει σε 11-11 μετά από δίποντο του Εντιάι, ενώ στο 02:38 με βολές του Γουόρντ, είχαν πάρει για πρώτη φορά προβάδισμα (13-12). Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους είχε ολοκληρώσει το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ, καθώς με επιμέρους σκορ 9-4 τα τελευταία λεπτά, είχε κάνει το 21-17.Ο Τζόουνς είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τη Φενέρ να απαντάει με δίποντα των Σίλβα και Κι για το 25-19. Η Φενέρ είχε φτάσει να προηγείται με οχτώ (30-22) χάρη σε δίποντο του Χόρτον-Τάκερ, όμως ο Ολυμπιακός είχε βγάλει αντίδραση. Με οχτώ πόντους του Χολ και δύο του ΜακΙντάιρ, είχε μειώσει στον πόντο (34-35).Τα «καναρίνια» είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 37-34, χάρη σε μία βολή του Μπόλντγουϊν και δύο του Κλάιμπερν.