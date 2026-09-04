Πιερρακάκης: Οχι στα αποσπασματικά μέτρα – Στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί ένα δομημένο και υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας

«Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να έχουμε ανάπτυξη, αλλά αυτή να διαχυθεί παντού, σε όλους», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών - Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους