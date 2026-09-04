Βασίλης Καραμούζης: Το στοίχημα για τα έργα ΑΠΕ είναι πόσα μπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά και να παραμείνουν χρηματοδοτήσιμα
Βασίλης Καραμούζης: Το στοίχημα για τα έργα ΑΠΕ είναι πόσα μπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά και να παραμείνουν χρηματοδοτήσιμα
Περικοπές, δίκτυα, αποθήκευση και τιμές δημιουργούν νέες προκλήσεις – Πώς αλλάζει ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης
Σε ένα νέο και σαφώς πιο απαιτητικό περιβάλλον εισέρχεται η αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς η ταχύτατη ανάπτυξη της πράσινης παραγωγής στην Ελλάδα αρχίζει να δημιουργεί πιέσεις στις υποδομές, στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και, κατ’ επέκταση, στη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων.
Τις προκλήσεις αυτές, αλλά και τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι τράπεζες στην επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης, ανέδειξε ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, μιλώντας στο 10ο Ενεργειακό Φόρουμ Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη.
Η Ελλάδα έχει ήδη διανύσει σημαντική απόσταση στην πράσινη μετάβαση. Το 2025 οι ΑΠΕ κάλυψαν περισσότερο από το 50% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς ξεπέρασε τα 18 GW. Ο αναθεωρημένος Εθνικός Σχεδιασμός για την Ενέργεια και το Κλίμα ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, προβλέποντας εγκατεστημένη ισχύ 28 GW και συμμετοχή των ΑΠΕ περίπου 80% έως το 2030.
Πίσω όμως από αυτούς τους εντυπωσιακούς αριθμούς διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο κινδύνων. Και το ζήτημα πλέον δεν είναι μόνο πόσα έργα ΑΠΕ μπορούν να κατασκευαστούν, αλλά πόσα από αυτά μπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά και, κυρίως, να παραμείνουν επαρκώς χρηματοδοτήσιμα.
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Τις προκλήσεις αυτές, αλλά και τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι τράπεζες στην επόμενη φάση της ενεργειακής μετάβασης, ανέδειξε ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, μιλώντας στο 10ο Ενεργειακό Φόρουμ Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη.
Η Ελλάδα έχει ήδη διανύσει σημαντική απόσταση στην πράσινη μετάβαση. Το 2025 οι ΑΠΕ κάλυψαν περισσότερο από το 50% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς ξεπέρασε τα 18 GW. Ο αναθεωρημένος Εθνικός Σχεδιασμός για την Ενέργεια και το Κλίμα ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, προβλέποντας εγκατεστημένη ισχύ 28 GW και συμμετοχή των ΑΠΕ περίπου 80% έως το 2030.
Πίσω όμως από αυτούς τους εντυπωσιακούς αριθμούς διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο κινδύνων. Και το ζήτημα πλέον δεν είναι μόνο πόσα έργα ΑΠΕ μπορούν να κατασκευαστούν, αλλά πόσα από αυτά μπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά και, κυρίως, να παραμείνουν επαρκώς χρηματοδοτήσιμα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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