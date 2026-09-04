ΓΣΕΕ: Αυξήσεις μισθών, συλλογικές συμβάσεις και 37,5 ώρες εργασίας στο επίκεντρο των διεκδικήσεων στη ΔΕΘ

Η Συνομοσπονδία ζητά μέτρα κατά της ακρίβειας, ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων και προστασία των εργαζομένων από τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης