ΓΣΕΕ: Αυξήσεις μισθών, συλλογικές συμβάσεις και 37,5 ώρες εργασίας στο επίκεντρο των διεκδικήσεων στη ΔΕΘ
ΓΣΕΕ: Αυξήσεις μισθών, συλλογικές συμβάσεις και 37,5 ώρες εργασίας στο επίκεντρο των διεκδικήσεων στη ΔΕΘ
Η Συνομοσπονδία ζητά μέτρα κατά της ακρίβειας, ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων και προστασία των εργαζομένων από τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης
Με τις αποκαρδιωτικές διαπιστώσεις ότι τα ελληνικά νοικοκυριά αδυνατούν λόγω των χαμηλών μισθών και της ακρίβειας να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη δαπάνη, καθώς ο μισθός δεν επαρκεί ως το τέλος του μήνα, η ΓΣΕΕ , στο πλαίσιο της ΔΕΘ διεκδικεί μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, τις πραγματικές αυξήσεις μισθών, τη μείωση των ωρών εργασίας και τη λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων απέναντι στην επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης.
Στη σημερινή συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος τόνισε:
«Στη ΔΕΘ κάθε χρόνο και ειδικά σ΄αυτή που πραγματοποιείται σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο υπάρχει μια πλειοδοσία υποσχέσεων και παροχών . Στο κέντρο όμως πρέπει βρεθεί η ζωή του εργαζόμενου. Επαρκεί ο μισθός έως το τέλος του μήνα ,μπορεί να πληρώσει το σούπερ μάρκετ και την ενέργεια, μπορεί να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, μπορεί να έχει ελεύθερο χρόνο για την οικογένειά του ; Ανάπτυξη χωρίς βελτίωση της ζωής των εργαζομένων δεν είναι πραγματική ανάπτυξη».
Ο κ. Παναγόπουλος δίνοντας το στίγμα των διεκδικήσεων παρουσίασε 4 άξονες προτάσεων:
1. Ακρίβεια. Η ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την πραγματική αύξηση των μισθών που βρίσκονται στα τάρταρα ενώ η ακρίβεια στο θεό. Δε μιλάμε μόνο για τον κατώτατο μισθό που τείνει να πλησιάσει το μέσο. Η πρώτη επιδίωξη είναι η αύξηση τω μισθών εκτός του κατώτατου, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και παρέμβαση στο στεγαστικό στο οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και τα κονδύλια του πρώην ΟΕΚ που συγκεντρώνουν πόρους από τις εισφορές των εργαζομένων.
2. Ισχυρές συλλογικές συμβάσεις . Στην αύξηση των μισθών συμβάλλουν καθοριστικά οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας . Μετά την κοινωνική συμφωνία των κοινωνικών εταίρων υπεγράφησαν μεγάλες κλαδικές συμβάσεις όπως αυτή του επισιτισμού και του τουρισμού. Όμως είναι ευθύνη και των συνδικαλιστών ,η δημιουργία κλαδικών οργανώσεων που θα πρωταγωνιστήσουν στην υπογραφή περισσότερων συλλογικών συμβάσεων ώστε να καλύπτεται το 80% των εργαζομένων όπως προβλέπει η κοινοτική οδηγία. Διεκδικούμε λοιπόν περαιτέρω παρέμβαση στο νόμο που εμπεριέχει την κοινωνική συμφωνία για την διευκόλυνση της υπογραφής περισσότερων συμβάσεων. Η διαπραγμάτευση για τον κατώτατο μισθό πρέπει να περάσει στα χέρια των κοινωνικών εταίρων
3. Η ποιότητα στην εργασία δεν στηρίζεται μόνο στην αμοιβή. Πρέπει να τεθεί το θέμα της γενικευμένης μείωσης των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας στις 37.5 ώρες . Μπορούν να εξεταστούν μοντέλα όχι απαραίτητα σε εβδομαδιαία βάση ώστε να προσαρμοστούν οι μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα
4. Επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία. Πρέπει να βάλουμε ζητήματα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες και ρυθμίσεις ώστε να μη χαθούν δεξιότητες και θέσεις εργασίας.
Οι προτάσεις μας δεν έχουν κόστος , έχουν χαρακτήρα θεσμικό και δίκαιης κατανομής του πλούτου. Μπορούν να αξιοποιηθούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για αυτές τις δράσεις.
Εξειδικεύοντας τις προτάσεις ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Γιώργος Αργείτης επεσήμανε « Η ελληνική οικονομία σημειώνει θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης όμως εξακολουθούμε α αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα αγοραστικής δύναμης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μεταξύ Ιουλίου 2021 και Ιουλίου 2026 οι τιμές αυξήθηκαν κατά 25 % ενώ ακόμα μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στα τρόφιμα και τη στέγαση. Η τιμή του κρέατος αυξήθηκε την ίδια περίοδο κατά 51%.
Ο πραγαμτικός μισθός αυξήθηκε μόνο κατά 0.3% τα τελευταία 6 χρόνια με αποτέλεσμα τα ελληνικά νοικοκυριά να αδυνατούν να καλύψουν μια έκτακτη ανάγκη.
Οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού ασφαλώς συμβάλλουν στη στήριξη των χαμηλόμισθων. Οι μέσοι μισθοί όμως δεν ακολουθούν τις αυξήσεις και αυτό αποτελεί στρέβλωση. Για να αναβαθμιστούν οι μισθοί πρέπει να ισχυροποιηθούν και να αυξηθούν οι συλλογικές συμβάσεις.
Η πρόταση της ΓΣΕΕ για μείωση του χρόνου εργασίας στις 37.5 πρέπει να αντιμετωπιστεί ως κοινωνική μεταρρύθμιση με μέτρα προστασίας έναντι της εντατικοποίησης της εργασίας. Η επιλογή της μορφής της μείωσης θα μπορεί να είναι το 4ήμερο , οι περισσότερες μέρες άδειας , το μειωμένο ημερήσιο ωράριο. Η μείωση θα μπορούσε να είναι αντικείμενο των συλλογικών συμβάσεων όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου».
Στην ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ ζητά «συλλογικές συμβάσεις που προστατεύουν την εργασία, χρόνο εργασίας που δεν στερεί από τον άνθρωπο τη ζωή του και αγορά εργασίας με δικαιώματα, ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική».
Η ΑΔΕΔΥ ζητά μεταξύ άλλων να μην καταργηθεί η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και «επαναφορά 13ου-14ου μισθού, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, “ξεπάγωμα” της διετίας 2016-17, αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση και κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν. 4808/21) και του Ν. 5053/23 (Γεωργιάδη) για τα εργασιακά».
Στη σημερινή συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος τόνισε:
«Στη ΔΕΘ κάθε χρόνο και ειδικά σ΄αυτή που πραγματοποιείται σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο υπάρχει μια πλειοδοσία υποσχέσεων και παροχών . Στο κέντρο όμως πρέπει βρεθεί η ζωή του εργαζόμενου. Επαρκεί ο μισθός έως το τέλος του μήνα ,μπορεί να πληρώσει το σούπερ μάρκετ και την ενέργεια, μπορεί να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, μπορεί να έχει ελεύθερο χρόνο για την οικογένειά του ; Ανάπτυξη χωρίς βελτίωση της ζωής των εργαζομένων δεν είναι πραγματική ανάπτυξη».
Ο κ. Παναγόπουλος δίνοντας το στίγμα των διεκδικήσεων παρουσίασε 4 άξονες προτάσεων:
1. Ακρίβεια. Η ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την πραγματική αύξηση των μισθών που βρίσκονται στα τάρταρα ενώ η ακρίβεια στο θεό. Δε μιλάμε μόνο για τον κατώτατο μισθό που τείνει να πλησιάσει το μέσο. Η πρώτη επιδίωξη είναι η αύξηση τω μισθών εκτός του κατώτατου, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και παρέμβαση στο στεγαστικό στο οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και τα κονδύλια του πρώην ΟΕΚ που συγκεντρώνουν πόρους από τις εισφορές των εργαζομένων.
2. Ισχυρές συλλογικές συμβάσεις . Στην αύξηση των μισθών συμβάλλουν καθοριστικά οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας . Μετά την κοινωνική συμφωνία των κοινωνικών εταίρων υπεγράφησαν μεγάλες κλαδικές συμβάσεις όπως αυτή του επισιτισμού και του τουρισμού. Όμως είναι ευθύνη και των συνδικαλιστών ,η δημιουργία κλαδικών οργανώσεων που θα πρωταγωνιστήσουν στην υπογραφή περισσότερων συλλογικών συμβάσεων ώστε να καλύπτεται το 80% των εργαζομένων όπως προβλέπει η κοινοτική οδηγία. Διεκδικούμε λοιπόν περαιτέρω παρέμβαση στο νόμο που εμπεριέχει την κοινωνική συμφωνία για την διευκόλυνση της υπογραφής περισσότερων συμβάσεων. Η διαπραγμάτευση για τον κατώτατο μισθό πρέπει να περάσει στα χέρια των κοινωνικών εταίρων
3. Η ποιότητα στην εργασία δεν στηρίζεται μόνο στην αμοιβή. Πρέπει να τεθεί το θέμα της γενικευμένης μείωσης των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας στις 37.5 ώρες . Μπορούν να εξεταστούν μοντέλα όχι απαραίτητα σε εβδομαδιαία βάση ώστε να προσαρμοστούν οι μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα
4. Επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία. Πρέπει να βάλουμε ζητήματα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες και ρυθμίσεις ώστε να μη χαθούν δεξιότητες και θέσεις εργασίας.
Οι προτάσεις μας δεν έχουν κόστος , έχουν χαρακτήρα θεσμικό και δίκαιης κατανομής του πλούτου. Μπορούν να αξιοποιηθούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για αυτές τις δράσεις.
Εξειδικεύοντας τις προτάσεις ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Γιώργος Αργείτης επεσήμανε « Η ελληνική οικονομία σημειώνει θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης όμως εξακολουθούμε α αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα αγοραστικής δύναμης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μεταξύ Ιουλίου 2021 και Ιουλίου 2026 οι τιμές αυξήθηκαν κατά 25 % ενώ ακόμα μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στα τρόφιμα και τη στέγαση. Η τιμή του κρέατος αυξήθηκε την ίδια περίοδο κατά 51%.
Ο πραγαμτικός μισθός αυξήθηκε μόνο κατά 0.3% τα τελευταία 6 χρόνια με αποτέλεσμα τα ελληνικά νοικοκυριά να αδυνατούν να καλύψουν μια έκτακτη ανάγκη.
Οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού ασφαλώς συμβάλλουν στη στήριξη των χαμηλόμισθων. Οι μέσοι μισθοί όμως δεν ακολουθούν τις αυξήσεις και αυτό αποτελεί στρέβλωση. Για να αναβαθμιστούν οι μισθοί πρέπει να ισχυροποιηθούν και να αυξηθούν οι συλλογικές συμβάσεις.
Η πρόταση της ΓΣΕΕ για μείωση του χρόνου εργασίας στις 37.5 πρέπει να αντιμετωπιστεί ως κοινωνική μεταρρύθμιση με μέτρα προστασίας έναντι της εντατικοποίησης της εργασίας. Η επιλογή της μορφής της μείωσης θα μπορεί να είναι το 4ήμερο , οι περισσότερες μέρες άδειας , το μειωμένο ημερήσιο ωράριο. Η μείωση θα μπορούσε να είναι αντικείμενο των συλλογικών συμβάσεων όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου».
Πού θα γίνουν οι συγκεντρώσεις στη ΔΕΘΣε ό,τι αφορά τις συγκεντρώσεις , σήμερα αναμένονται κινητοποιήσεις των ένστολων ενώ αύριο Σάββατο ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ) έχουν ως σημείο συνάντησης το Άγαλμα του Βενιζέλου (18.00). Το ΠΑΜΕ με τις δυνάμεις του θα παραταχθεί στην πλατεία ΧΑΝΘ (17.30), ενώ κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, οργανώσεις, συλλογικότητες και ο αναρχικός και αντιεξουσιαστικός χώρος έχουν καλέσει για προσυγκέντρωση στην Καμάρα (18.00).
Στην ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ ζητά «συλλογικές συμβάσεις που προστατεύουν την εργασία, χρόνο εργασίας που δεν στερεί από τον άνθρωπο τη ζωή του και αγορά εργασίας με δικαιώματα, ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική».
Η ΑΔΕΔΥ ζητά μεταξύ άλλων να μην καταργηθεί η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και «επαναφορά 13ου-14ου μισθού, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, “ξεπάγωμα” της διετίας 2016-17, αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση και κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν. 4808/21) και του Ν. 5053/23 (Γεωργιάδη) για τα εργασιακά».
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