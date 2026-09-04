Εξάρχου (ΑΚΤΩΡ): Προειδοποίηση για φυσικό αέριο στα 110 ευρώ και νέο πληθωριστικό σοκ στην Ευρώπη
Εξάρχου (ΑΚΤΩΡ): Προειδοποίηση για φυσικό αέριο στα 110 ευρώ και νέο πληθωριστικό σοκ στην Ευρώπη
Πρόβλεψη για δύσκολο ενεργειακό χειμώνα, άνοδο των επιτοκίων και πιέσεις στις επενδύσεις – Η ανάγκη νέου ευρωομολόγου και το επενδυτικό σχέδιο των 3,3 δισ. ευρώ του ομίλου
Σε μια δύσκολη ενεργειακή περίοδο εισέρχεται η Ευρώπη, με την τιμή του φυσικού αερίου να κινδυνεύει να φτάσει ακόμη και τα 110 ευρώ ανά μεγαβατώρα, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και περιορίζοντας τα περιθώρια άσκησης οικονομικής πολιτικής.
Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΑΚΤΩΡ, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας την Παρασκευή το μεσημέρι στο συνέδριο του Εconomist στη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι η προηγούμενη πρόβλεψή του για άνοδο του TTF στα 85 ευρώ ανά μεγαβατώρα αποδεικνύεται πλέον μάλλον αισιόδοξη. Όπως ανέφερε, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου έχει ήδη πλησιάσει τα 75 ευρώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου, πριν ακόμη αυξηθούν οι ανάγκες της χειμερινής περιόδου.
Κατά τον ίδιο, το ενεργειακό πρόβλημα δεν είναι ελληνικό αλλά συνολικά ευρωπαϊκό, καθώς η περιορισμένη διαθεσιμότητα φυσικού αερίου απειλεί να προκαλέσει νέο κύμα ακρίβειας. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους ενδέχεται να τροφοδοτήσει περαιτέρω τον πληθωρισμό, να παρατείνει την περίοδο υψηλών επιτοκίων και να επηρεάσει αρνητικά την επενδυτική δραστηριότητα.
Ο επικεφαλής της ΑΚΤΩΡ συνέδεσε ευθέως το ενεργειακό κόστος με τη διατήρηση της επενδυτικής δυναμικής στην Ελλάδα. Όπως επισήμανε, η αύξηση των επιτοκίων μπορεί να περιορίσει τη διάθεση ξένων επενδυτών να αναλάβουν επιχειρηματικό κίνδυνο, σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία έχει καταφέρει να ανατρέψει την εικόνα της και να προσελκύσει όχι μόνο δανειακά αλλά και επενδυτικα κεφάλαια.
Εκτίμησε, μάλιστα, ότι προς το τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να αναγκαστεί να προχωρήσει σε έναν νέο κοινό χρηματοδοτικό μηχανισμό, προκειμένου να στηρίξει τις οικονομίες και να περιορίσει τις επιπτώσεις του αυξημένου ενεργειακού κόστους στην ιδιωτική κατανάλωση.
Σε ό,τι αφορά τη μελλοντική ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης, υποστήριξε ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να εξαρτηθεί ξανά από μία και μοναδική πηγή προμήθειας. Κατά την άποψή του, όταν το ρωσικό αέριο καταστεί και πάλι διαθέσιμο, θα πρέπει να επιδιωχθεί ισορροπία τόσο στις ποσότητες όσο και στις τιμές μεταξύ του αμερικανικού LNG και των ρωσικών προμηθειών.
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Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΑΚΤΩΡ, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας την Παρασκευή το μεσημέρι στο συνέδριο του Εconomist στη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας ότι η προηγούμενη πρόβλεψή του για άνοδο του TTF στα 85 ευρώ ανά μεγαβατώρα αποδεικνύεται πλέον μάλλον αισιόδοξη. Όπως ανέφερε, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου έχει ήδη πλησιάσει τα 75 ευρώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου, πριν ακόμη αυξηθούν οι ανάγκες της χειμερινής περιόδου.
Κατά τον ίδιο, το ενεργειακό πρόβλημα δεν είναι ελληνικό αλλά συνολικά ευρωπαϊκό, καθώς η περιορισμένη διαθεσιμότητα φυσικού αερίου απειλεί να προκαλέσει νέο κύμα ακρίβειας. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους ενδέχεται να τροφοδοτήσει περαιτέρω τον πληθωρισμό, να παρατείνει την περίοδο υψηλών επιτοκίων και να επηρεάσει αρνητικά την επενδυτική δραστηριότητα.
Ο επικεφαλής της ΑΚΤΩΡ συνέδεσε ευθέως το ενεργειακό κόστος με τη διατήρηση της επενδυτικής δυναμικής στην Ελλάδα. Όπως επισήμανε, η αύξηση των επιτοκίων μπορεί να περιορίσει τη διάθεση ξένων επενδυτών να αναλάβουν επιχειρηματικό κίνδυνο, σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία έχει καταφέρει να ανατρέψει την εικόνα της και να προσελκύσει όχι μόνο δανειακά αλλά και επενδυτικα κεφάλαια.
Η πρόταση για νέο ευρωομόλογοΩς βασικό εργαλείο αντιμετώπισης μιας νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής κρίσης, ο κ. Εξάρχου προέταξε την έκδοση ενός νέου ευρωομολόγου, αντίστοιχου ως προς τη φιλοσοφία του με τον κοινό δανεισμό που χρηματοδότησε το Ταμείο Ανάκαμψης.
Εκτίμησε, μάλιστα, ότι προς το τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να αναγκαστεί να προχωρήσει σε έναν νέο κοινό χρηματοδοτικό μηχανισμό, προκειμένου να στηρίξει τις οικονομίες και να περιορίσει τις επιπτώσεις του αυξημένου ενεργειακού κόστους στην ιδιωτική κατανάλωση.
Σε ό,τι αφορά τη μελλοντική ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης, υποστήριξε ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να εξαρτηθεί ξανά από μία και μοναδική πηγή προμήθειας. Κατά την άποψή του, όταν το ρωσικό αέριο καταστεί και πάλι διαθέσιμο, θα πρέπει να επιδιωχθεί ισορροπία τόσο στις ποσότητες όσο και στις τιμές μεταξύ του αμερικανικού LNG και των ρωσικών προμηθειών.
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