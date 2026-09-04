Εξάρχου (ΑΚΤΩΡ): Προειδοποίηση για φυσικό αέριο στα 110 ευρώ και νέο πληθωριστικό σοκ στην Ευρώπη

Πρόβλεψη για δύσκολο ενεργειακό χειμώνα, άνοδο των επιτοκίων και πιέσεις στις επενδύσεις – Η ανάγκη νέου ευρωομολόγου και το επενδυτικό σχέδιο των 3,3 δισ. ευρώ του ομίλου