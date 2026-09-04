Γιατί είστε μαγνήτης για τα κουνούπια
Γιατί είστε μαγνήτης για τα κουνούπια
Ποιοι οι λόγοι που τα ενοχλητικά έντομα προτιμούν μερικούς ανθρώπους και αγνοούν άλλους και ποια τα μέτρα πρόληψης και προστασίας
Οι καλοκαιρινές βραδιές είναι όμορφες γιατί είναι απλές. Χαλαροί σε μια βεράντα, με θέα τη θάλασσα, κάτω από το φως του φεγγαριού, με μόνη μελωδία το τραγούδι των τζιτζικιών και ένα δροσερό κοκτέιλ. Μια ευχάριστη στιγμή όπως αυτή, όμως, μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική δοκιμασία όταν καταφθάνει από… αέρος ένας απρόσκλητος και ανεπιθύμητος επισκέπτης: τα κουνούπια. Τα μικροσκοπικά, ενοχλητικά και ενίοτε επικίνδυνα αυτά έντομα, καραδοκούν και είναι έτοιμα να βουτήξουν με λαιμαργία σε κάθε ακάλυπτο εκατοστό του δέρματος. Ούτε τα εντομοαπωθητικά σπρέι, ούτε οι σπείρες, γνωστότερες ως «φιδάκια», μοιάζουν να αποτρέπουν την απότομη και ύπουλη προσγείωσή τους σε γωνιές του σώματός μας που μέχρι πρότινος μας ήταν άγνωστες. Το ερώτημα που προκύπτει είναι διαχρονικό: γιατί τσιμπούν εσάς και όχι τους διπλανούς σας;
Θύματά τους ακόμα κι οι δεινόσαυροι
Σήμερα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 3.500 είδη κουνουπιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η παρουσία τους στη Γη, μάλιστα, χρονολογείται εδώ και περισσότερα από 100 εκατομμύρια χρόνια, γεγονός που τους έχει επιτρέψει να εξελιχθούν παράλληλα με τα υπόλοιπα ζωικά είδη. Αν αυτό σας παρηγορεί δεν είστε μόνο εσείς τα θύματά τους, αλλά ακόμα και οι τρομεροί Τυραννόσαυροι, αφού το αρχαιότερο κουνούπι βρέθηκε διατηρημένο σε κομμάτια κεχριμπαριού που χρονολογούνται πριν από 130 εκατομμύρια χρόνια, κατά την Κρητιδική Περίοδο, στον Λίβανο.
Παρά τον τεράστιο αριθμό τους, μόνο 100 εκ των ειδών, και δη θηλυκά, αναζητούν ανθρώπινο αίμα, καθώς τα υπόλοιπα τρέφονται με νέκταρ. Αργά ή γρήγορα, όμως, κάποιο από αυτά θα προσγειωθεί στον αστράγαλό σας την ώρα που απολαμβάνετε το τζιν τόνικ σας. Περίπου το 20% του πληθυσμού αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, αφού μοιάζει τα κουνούπια να έχουν συγκεκριμένες προτιμήσεις. Για ποιο λόγο, ωστόσο, κάποιοι είναι μαγνήτες κουνουπιών και άλλοι περνούν απαρατήρητοι από τα αιμοδιψή έντομα; Είναι θέμα τύχης, ή καλύτερα ατυχίας, ή υπάρχει λόγος που επιλέγουν κάποιους ανθρώπους περισσότερο από άλλους;
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Θύματά τους ακόμα κι οι δεινόσαυροι
Σήμερα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 3.500 είδη κουνουπιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η παρουσία τους στη Γη, μάλιστα, χρονολογείται εδώ και περισσότερα από 100 εκατομμύρια χρόνια, γεγονός που τους έχει επιτρέψει να εξελιχθούν παράλληλα με τα υπόλοιπα ζωικά είδη. Αν αυτό σας παρηγορεί δεν είστε μόνο εσείς τα θύματά τους, αλλά ακόμα και οι τρομεροί Τυραννόσαυροι, αφού το αρχαιότερο κουνούπι βρέθηκε διατηρημένο σε κομμάτια κεχριμπαριού που χρονολογούνται πριν από 130 εκατομμύρια χρόνια, κατά την Κρητιδική Περίοδο, στον Λίβανο.
Παρά τον τεράστιο αριθμό τους, μόνο 100 εκ των ειδών, και δη θηλυκά, αναζητούν ανθρώπινο αίμα, καθώς τα υπόλοιπα τρέφονται με νέκταρ. Αργά ή γρήγορα, όμως, κάποιο από αυτά θα προσγειωθεί στον αστράγαλό σας την ώρα που απολαμβάνετε το τζιν τόνικ σας. Περίπου το 20% του πληθυσμού αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, αφού μοιάζει τα κουνούπια να έχουν συγκεκριμένες προτιμήσεις. Για ποιο λόγο, ωστόσο, κάποιοι είναι μαγνήτες κουνουπιών και άλλοι περνούν απαρατήρητοι από τα αιμοδιψή έντομα; Είναι θέμα τύχης, ή καλύτερα ατυχίας, ή υπάρχει λόγος που επιλέγουν κάποιους ανθρώπους περισσότερο από άλλους;
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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