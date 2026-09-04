Συναγερμός για τις διεθνείς τιμές των τροφίμων, ανέβηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022 λόγω πολέμων και καιρού
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Τρόφιμα Τιμές Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων (FAO)

Συναγερμός για τις διεθνείς τιμές των τροφίμων, ανέβηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022 λόγω πολέμων και καιρού

Οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων εκτινάχθηκαν τον Αύγουστο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022 - Γεωπολιτικές εντάσεις στη Μαύρη Θάλασσα, ακραία καιρικά φαινόμενα, κακές σοδειές και το φαινόμενο Ελ Νίνιο απειλούν με νέο πληθωριστικό σοκ στην παγκόσμια αγορά

Συναγερμός για τις διεθνείς τιμές των τροφίμων, ανέβηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022 λόγω πολέμων και καιρού
Οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν τον Αύγουστο στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022, καθώς οι κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα επιτείνουν τις ανησυχίες για τις προμήθειες από τις κύριες περιοχές παραγωγής.

Ο δείκτης τιμών αγροτικών εμπορευμάτων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ αυξήθηκε κατά 1,9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο, με επικεφαλής τα δημητριακά, τη ζάχαρη και τα γαλακτοκομικά, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Οι παγκόσμιες αγορές τροφίμων επιβαρύνονται από ένα συνδυασμό προβλημάτων προσφοράς, εμπορίου και καιρού, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους αγρότες που ήδη πλήττονται από το υψηλότερο κόστος εισροών. Οι εντάσεις στη σιτοπαραγωγό περιοχή της Μαύρης Θάλασσας έχουν κλιμακωθεί από τα μέσα Ιουλίου, με τη Ρωσία να ετοιμάζεται να εντείνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, όπου οι αγρότες αγωνίζονται να εξαγάγουν σιτηρά.

Παράλληλα, οι ελπίδες για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εξασθενούν, ενώ οι κακές σοδειές στην Ευρώπη ενδέχεται να καταστήσουν την Ήπειρο πιο εξαρτημένη από τις εισαγωγές, εντείνοντας ενδεχομένως τον ανταγωνισμό για τις προμήθειες.

Οι παγκόσμιες τιμές του σιταριού αυξήθηκαν κατά 2,6% τον Αύγουστο, ενώ η ζάχαρη σημείωσε άλμα 11,9%. Ο δείκτης FAO παρακολουθεί τα διεθνώς εμπορεύσιμα αγροτικά εμπορεύματα, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτείται χρόνος για να φτάσουν οι αλλαγές των τιμών στα ράφια των σουπερμάρκετ.

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