ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος για τα οδικά έργα Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τους οδικούς άξονες Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη περνούν στο επόμενο στάδιο - Τι δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας