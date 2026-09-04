Deutsche Bank για ελληνικές τράπεζες: Yψηλότερες τιμές στόχοι με νέο περιθώριο ανόδου
Deutsche Bank για ελληνικές τράπεζες: Yψηλότερες τιμές στόχοι με νέο περιθώριο ανόδου
Η γερμανική τράπεζα διατηρεί σύσταση Buy για Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα, αυξάνοντας παράλληλα τις τιμές στόχους
Θετική για το σύνολο των ελληνικών τραπεζών παραμένει η Deutsche Bank εκτιμώντας ότι οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, η πιστωτική επέκταση και η αυξημένη δυνατότητα επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στις αποτιμήσεις.
Η γερμανική τράπεζα διατηρεί σύσταση Buy για Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα, αυξάνοντας παράλληλα τις τιμές στόχους. Η τιμή στόχος για τη Eurobank διαμορφώνεται στα 5,45 ευρώ από 5 ευρώ, για την Alpha Bank στα 5,10 ευρώ από 4,80 ευρώ, για την Πειραιώς στα 11,30 ευρώ από 10,15 ευρώ και για την Εθνική στα 18,55 ευρώ από 17,10 ευρώ.
Η βασική εκτίμηση είναι ότι η ελληνική τραπεζική αγορά εξακολουθεί να προσφέρει ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης από μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Η αύξηση των δανείων στην Ελλάδα έφτασε το 7% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, με την επιχειρηματική πίστη να ενισχύεται κατά 10%. Η Deutsche Bank θεωρεί ότι η ζήτηση παραμένει ουσιαστική και στηρίζεται σε επενδυτικές ανάγκες των επιχειρήσεων, παρά την πιθανή επιβράδυνση μετά το ισχυρό πρώτο εξάμηνο.
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Η γερμανική τράπεζα διατηρεί σύσταση Buy για Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα, αυξάνοντας παράλληλα τις τιμές στόχους. Η τιμή στόχος για τη Eurobank διαμορφώνεται στα 5,45 ευρώ από 5 ευρώ, για την Alpha Bank στα 5,10 ευρώ από 4,80 ευρώ, για την Πειραιώς στα 11,30 ευρώ από 10,15 ευρώ και για την Εθνική στα 18,55 ευρώ από 17,10 ευρώ.
Η βασική εκτίμηση είναι ότι η ελληνική τραπεζική αγορά εξακολουθεί να προσφέρει ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης από μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Η αύξηση των δανείων στην Ελλάδα έφτασε το 7% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, με την επιχειρηματική πίστη να ενισχύεται κατά 10%. Η Deutsche Bank θεωρεί ότι η ζήτηση παραμένει ουσιαστική και στηρίζεται σε επενδυτικές ανάγκες των επιχειρήσεων, παρά την πιθανή επιβράδυνση μετά το ισχυρό πρώτο εξάμηνο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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