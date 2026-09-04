Το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων – Τι γνωρίζουμε για το ποιοι είναι και πόσα έχουν

Πόση περιουσία χρειάζεται για να ανήκει κάποιος στο πλουσιότερο 1-Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία WID, ΑΑΔΕ και UBS - Η σύγχυση ανάμεσα σε εισόδημα και πλούτο και η συζήτηση για τη φορολόγησή τους