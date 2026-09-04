Το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων – Τι γνωρίζουμε για το ποιοι είναι και πόσα έχουν
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Το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων – Τι γνωρίζουμε για το ποιοι είναι και πόσα έχουν

Πόση περιουσία χρειάζεται για να ανήκει κάποιος στο πλουσιότερο 1-Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία WID, ΑΑΔΕ και UBS - Η σύγχυση ανάμεσα σε εισόδημα και πλούτο και η συζήτηση για τη φορολόγησή τους

Το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων – Τι γνωρίζουμε για το ποιοι είναι και πόσα έχουν
Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για «πατριωτική εισφορά» στον μεγάλο πλούτο άνοιξε μια συζήτηση που πρέπει πρώτα και πάνω από όλα να απαντήσει στο ερώτημα: ποιοι είναι, τελικά, οι πλουσιότεροι Έλληνες και πόση περιουσία διαθέτουν;

Στη δημόσια αντιπαράθεση εμφανίζονται εκατοντάδες δισεκατομμύρια περιουσίας, δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενοι και υπολογισμοί για τα έσοδα ενός νέου φόρου. Μόνο που οι αριθμοί δεν περιγράφουν πάντοτε τους ίδιους ανθρώπους ούτε μετρούν το ίδιο πράγμα. Άλλοτε αφορούν όσα διαθέτει κάποιος και άλλοτε όσα δηλώνει ότι κερδίζει.

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