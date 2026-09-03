Ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες επαναπατρίζουν τόνους χρυσού από τις ΗΠΑ: Μετά τη Γαλλία τώρα η Ολλανδία
Ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες επαναπατρίζουν τόνους χρυσού από τις ΗΠΑ: Μετά τη Γαλλία τώρα η Ολλανδία
Αυξάνονται οι φωνές για επαναπατρισμό αποθεμάτων με φόντο το σενάριο κατάσχεσής τους στις ΗΠΑ, σε περίπτωση επιδείνωσης των διατλαντικών σχέσεων
Πάνω από 78 τόνους χρυσού μετέφερε η κεντρική τράπεζα της Ολλανδίας από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο επικαλούμενη την «αυξανόμενη γεωπολιτική αναταραχή». Η ολλανδική κεντρική τράπεζα ωστόσο δεν είναι η μόνη, αφού ήδη έχει προηγηθεί η κίνηση της γερμανικής Bundesbank το 2013, αλλά και πιο πρόσφατα, μεταξύ Ιουλίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, το ίδιο έπραξε και η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας.
Η απομάκρυνση τόνων χρυσού από τις ΗΠΑ, δεν γίνεται σε κενό αέρος, αφού αρκετοί είναι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί και οι οργανώσεις φορολογουμένων που έχουν απευθύνει έκκληση για επαναπατρισμό των αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ, υπενθυμίζουν οι Financial Times. Το επιχείρημα; Ότι μια αναξιόπιστη αμερικανική κυβέρνηση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε διαφορετικά να προχωρήσει σε κατάσχεσή τους, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ.
Από πλευράς της, η ολλανδική κεντρική τράπεζα (DNB) ανέφερε ότι στόχος της κίνησης είναι η ενίσχυση της «ετοιμότητας για κρίσεις» μέσω μιας πιο ισορροπημένης κατανομής των αποθεμάτων χρυσού της σε διαφορετικές δικαιοδοσίες. «Με αυτή τη μεταφορά βελτιώσαμε την εμπορευσιμότητα των αποθεμάτων χρυσού μας», δήλωσε ο διοικητής της DNB, Όλαφ Σλέιπεν.
Να σημειωθεί, ότι το Λονδίνο αποτελεί το μεγαλύτερο παγκόσμιο κέντρο εμπορίας φυσικού χρυσού, με συναλλαγές που ξεπερνούν τα 900 δισ. δολάρια την εβδομάδα.
Ο επαναπατρισμός χρυσού από Γαλλία και η διαφορετική περίπτωση της Γερμανίας
Μεταξύ Ιουλίου 2025 και Ιανουαρίου 2026 η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας μετέφερε όλα τα αποθέματα χρυσού της από τη Fed της Νέας Υόρκης. Βέβαια, ο διοικητής της γαλλικής κεντρικής τράπεζας εκείνη την περίοδο, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, είχε δηλώσει ότι η απόφαση δεν είχε πολιτικά κίνητρα.
Η γερμανική Bundesbank, η οποία διαθέτει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού παγκοσμίως, αποφάσισε το 2013 να αποθηκεύσει το ήμισυ των αποθεμάτων της στη Γερμανία, μεταφέροντας 674 τόνους χρυσού από το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη στη Φρανκφούρτη, σε μια επιχείρηση υψηλής ασφαλείας που κόστισε 7 εκατ. ευρώ. Σήμερα περίπου το ένα τρίτο των αποθεμάτων χρυσού της Bundesbank εξακολουθεί να φυλάσσεται στη Νέα Υόρκη.
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Η απομάκρυνση τόνων χρυσού από τις ΗΠΑ, δεν γίνεται σε κενό αέρος, αφού αρκετοί είναι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί και οι οργανώσεις φορολογουμένων που έχουν απευθύνει έκκληση για επαναπατρισμό των αποθεμάτων χρυσού από τις ΗΠΑ, υπενθυμίζουν οι Financial Times. Το επιχείρημα; Ότι μια αναξιόπιστη αμερικανική κυβέρνηση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε διαφορετικά να προχωρήσει σε κατάσχεσή τους, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ.
Από πλευράς της, η ολλανδική κεντρική τράπεζα (DNB) ανέφερε ότι στόχος της κίνησης είναι η ενίσχυση της «ετοιμότητας για κρίσεις» μέσω μιας πιο ισορροπημένης κατανομής των αποθεμάτων χρυσού της σε διαφορετικές δικαιοδοσίες. «Με αυτή τη μεταφορά βελτιώσαμε την εμπορευσιμότητα των αποθεμάτων χρυσού μας», δήλωσε ο διοικητής της DNB, Όλαφ Σλέιπεν.
Να σημειωθεί, ότι το Λονδίνο αποτελεί το μεγαλύτερο παγκόσμιο κέντρο εμπορίας φυσικού χρυσού, με συναλλαγές που ξεπερνούν τα 900 δισ. δολάρια την εβδομάδα.
Ο επαναπατρισμός χρυσού από Γαλλία και η διαφορετική περίπτωση της Γερμανίας
Μεταξύ Ιουλίου 2025 και Ιανουαρίου 2026 η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας μετέφερε όλα τα αποθέματα χρυσού της από τη Fed της Νέας Υόρκης. Βέβαια, ο διοικητής της γαλλικής κεντρικής τράπεζας εκείνη την περίοδο, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, είχε δηλώσει ότι η απόφαση δεν είχε πολιτικά κίνητρα.
Η γερμανική Bundesbank, η οποία διαθέτει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού παγκοσμίως, αποφάσισε το 2013 να αποθηκεύσει το ήμισυ των αποθεμάτων της στη Γερμανία, μεταφέροντας 674 τόνους χρυσού από το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη στη Φρανκφούρτη, σε μια επιχείρηση υψηλής ασφαλείας που κόστισε 7 εκατ. ευρώ. Σήμερα περίπου το ένα τρίτο των αποθεμάτων χρυσού της Bundesbank εξακολουθεί να φυλάσσεται στη Νέα Υόρκη.
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