Τριετίες: Ποιοι βλέπουν αυξήσεις από το 2027 και πού φτάνουν οι μισθοί

Το 2027 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά-ορόσημο για τις τριετίες, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι που ξεκίνησαν να συγκεντρώνουν προϋπηρεσία μετά την επανενεργοποίηση του θεσμού θα αρχίσουν να αποκτούν για πρώτη φορά δικαίωμα σε μισθολογική προσαύξηση.Ο μηχανισμός των μισθολογικών ωριμάνσεων ενεργοποιήθηκε ξανά την 1η Ιανουαρίου 2024, έπειτα από σχεδόν 12 χρόνια αναστολής. Από εκείνη την ημερομηνία ξεκίνησε εκ νέου η μέτρηση του χρόνου προϋπηρεσίας για όσους δεν είχαν κατοχυρώσει προηγούμενο χρόνο πριν από το «πάγωμα».Έτσι, εργαζόμενοι που άρχισαν να «χτίζουν» προϋπηρεσία από τις αρχές του 2024 θα συμπληρώσουν την πρώτη τους τριετία μέσα στο 2027 και θα μπορούν να λάβουν προσαύξηση 10% στον κατώτατο μισθό, εφόσον αμείβονται με τα κατώτατα όρια.Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί έναν νέο μηχανισμό αύξησης αποδοχών, ο οποίος θα λειτουργήσει παράλληλα με την ετήσια αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού που προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2027.Πώς διαμορφώνεται η αύξηση από τις τριετίεςΓια τους εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, κάθε συμπληρωμένη τριετία αντιστοιχεί σε αύξηση 10%. Συνολικά μπορούν να αναγνωριστούν έως τρεις τριετίες, γεγονός που σημαίνει ότι η συνολική προσαύξηση μπορεί να φτάσει έως και το 30%.Με τα σημερινά δεδομένα, ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 920 ευρώ μεικτά. Επομένως, η πρώτη τριετία μεταφράζεται θεωρητικά σε επιπλέον 92 ευρώ τον μήνα, ανεβάζοντας τις μεικτές αποδοχές στα 1.012 ευρώ.