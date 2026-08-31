Πλειστηριασμοί: Με ποια βαριά σφυριά μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Ακίνητα όλων των κατηγοριών κυριαρχούν στη λίστα με τις 5.000 περιπτώσεις που αναμένεται να «κληρώσουν» από αύριο μέχρι το τέλος του μήνα - Ποιες ξεχωρίζουν