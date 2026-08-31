Πλειστηριασμοί: Με ποια βαριά σφυριά μπαίνει ο Σεπτέμβριος
Πλειστηριασμοί: Με ποια βαριά σφυριά μπαίνει ο Σεπτέμβριος
Ακίνητα όλων των κατηγοριών κυριαρχούν στη λίστα με τις 5.000 περιπτώσεις που αναμένεται να «κληρώσουν» από αύριο μέχρι το τέλος του μήνα - Ποιες ξεχωρίζουν
Περισσότεροι από 5.000 πλειστηριασμοί αναμένεται να διενεργηθούν μέσα στο Σεπτέμβριο, από την αρχή έως το τέλος του μήνα που σηματοδοτεί την επανέναρξή τους μετά την θερινή ανάπαυλα του Αυγούστου.
Από αύριο, λοιπόν, θα αρχίσουν να χτυπούν και πάλι τα ηλεκτρονικά σφυριά, ορισμένα εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα «βαριά» και αφορούν ακίνητα κάθε κατηγορίας, από βιομηχανίες και ξενοδοχεία μέχρι κέντρα αποκατάστασης και επαύλεις.
Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι μέχρι την ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί κάθε πλειστηριασμός, είναι πιθανό να οδηγηθεί σε αναστολή ή και ματαίωσή του.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Από αύριο, λοιπόν, θα αρχίσουν να χτυπούν και πάλι τα ηλεκτρονικά σφυριά, ορισμένα εκ των οποίων είναι ιδιαίτερα «βαριά» και αφορούν ακίνητα κάθε κατηγορίας, από βιομηχανίες και ξενοδοχεία μέχρι κέντρα αποκατάστασης και επαύλεις.
Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι μέχρι την ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί κάθε πλειστηριασμός, είναι πιθανό να οδηγηθεί σε αναστολή ή και ματαίωσή του.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα