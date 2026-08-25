Ομάν: Χτυπήθηκε tanker της Metrostar – Ακυβέρνητο το Metro Venetian, ασφαλές το πλήρωμα

Στο επίκεντρο της νέας κλιμάκωσης των επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας στη Μέση Ανατολή βρίσκεται αυτή τη φορά δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων. Το LR2 tanker Metro Venetian, που συνδέεται με τη Metrostar Management του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, χτυπήθηκε από βλήμα ανοιχτά του Ομάν, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές στο μηχανοστάσιο και να μείνει ακυβέρνητο.



Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του και δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού.



Το Metro Venetian, χωρητικότητας 115.000 dwt και κατασκευής 2025, βρισκόταν περίπου εννέα ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ash Shishah, όταν σημειώθηκε το πλήγμα. Σύμφωνα με την UK Maritime Trade Operations (UKMTO), η αναφορά για το περιστατικό ελήφθη στις 20:25 GMT το βράδυ της Δευτέρας. Ο πλοίαρχος ενημέρωσε ότι βλήμα έπληξε το πλοίο προκαλώντας ζημιές στον χώρο του μηχανοστασίου, με συνέπεια το tanker να χάσει την πρόωσή του.

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