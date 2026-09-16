Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Δισεκατομμυριούχος των crypto έδωσε $4,5 εκατ. σε Κινέζα ηθοποιό για να τον παντρευτεί: Τα θέλει πίσω αφού του ζήτησαν $50 εκατ. για παιδί με παρένθετη μητέρα
Δισεκατομμυριούχος των crypto έδωσε $4,5 εκατ. σε Κινέζα ηθοποιό για να τον παντρευτεί: Τα θέλει πίσω αφού του ζήτησαν $50 εκατ. για παιδί με παρένθετη μητέρα
O Τζανγκ Τιάν, ο οποίος το 2024 είχε αγοράσει για 6,2 εκατ. δολάρια μια μπανάνα κολλημένη σε τοίχο με μονωτική ταινία, υπέβαλε αγωγή σε βάρος της 38χρονης Τζινγκ Τιάν
Έναν απίστευτο «χορό» εκατομμυρίων δολαρίων γύρω από τον γάμο του με την Κινέζα ηθοποιό Τζινγκ Τιάν αποκάλυψε ο δισεκατομμυριούχος των κρυπτονομισμάτων Τζάστιν Σαν με αφορμή την πρόθεσή του να αποκτήσουν παιδί από παρένθετη μητέρα.
Σύμφωνα με τον Τιάν, ο οποίος το 2024 είχε καταβάλει 6,2 εκατομμύρια δολάρια για το έργο τέχνης στην Art Basel του Μαϊάμι με μια μπανάνα κολλημένη με μονωτική ταινία σε έναν τοίχο την οποία στη συνέχεια έφαγε, ο ίδιος κατέβαλε 4,5 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια της Κινέζας ηθοποιού προκειμένου να την παντρευτεί.
Στην προσφυγή του στη δικαιοσύνη για να πάρει πίσω τα χρήματα αυτά, ο Σαν ισχυρίζεται ότι η σχέση με την Τιάν έληξε επίσης εξαιτίας μιας απαίτησης 50 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετιζόταν με την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ.
Ο 36χρονος ιδρυτής της εταιρείας blockchain Tron δήλωσε ότι το ζευγάρι σχεδίαζε το κοινό του μέλλον όταν εκείνος μετέφερε 30 εκατομμύρια γουάν — περίπου 4,5 εκατομμύρια δολάρια — στους γονείς της Τζινγκ ως παραδοσιακή πληρωμή που σχετίζεται με τον γάμο.
«Βγαίναμε με σκοπό τον γάμο», ανέφερε ο Σαν σε γραπτή απάντηση στην Wall Street Journal. Ωστόσο, ο Σαν είπε ότι τα σχέδια γάμου με την 38χρονη Τζινγκ — η οποία πρωταγωνίστησε δίπλα στον Ματ Ντέιμον στην ταινία «The Great Wall» και είχε επίσης ρόλους στις ταινίες «Kong: Skull Island» και «Pacific Rim Uprising» — κατέρρευσαν ενώ προετοιμάζονταν για ιατρικές διαδικασίες στις ΗΠΑ προκειμένου να αποκτήσουν παιδί.
Ο δισεκατομμυριούχος ισχυρίστηκε ότι η «άλλη πλευρά» απαίτησε 50 εκατομμύρια δολάρια και διέκοψε κάθε επικοινωνία όταν εκείνος αρνήθηκε να πληρώσει. «Ο αρραβώνας δεν μπορούσε πλέον να προχωρήσει», δήλωσε ο Σαν στη Wall Street Journal.
Ο δικηγόρος του Σαν, Ζανγκ Τσιχουάι, ανέφερε στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δικαστήριο έκανε δεκτή αγωγή με την οποία ζητείται η επιστροφή των 30 εκατομμυρίων γουάν από την Τζινγκ και τους γονείς της.
Η Τζινγκ δεν έχει παρουσιάσει τη δική της εκδοχή για τη σχέση, ωστόσο, μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση της αγωγής, η ηθοποιός έγραψε ότι είχε επιδείξει «κακή κρίση» στις επιλογές ανδρών, επιμένοντας παράλληλα ότι «δεν θα πουλήσει ποτέ την αγάπη της για χρήματα». «Πιστεύω στον νόμο», πρόσθεσε, λέγοντας ότι «η δικαιοσύνη και η αμεροληψία θα επικρατήσουν τελικά».
Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο Σαν ζήτησε συμβουλή από το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic μετά την υποτιθέμενη απαίτηση των 50 εκατομμυρίων δολαρίων για την παρένθετη μητρότητα και αποφάσισε να μην πληρώσει έπειτα από τη σχετική συμβουλή του AI.
Σύμφωνα με τον Τιάν, ο οποίος το 2024 είχε καταβάλει 6,2 εκατομμύρια δολάρια για το έργο τέχνης στην Art Basel του Μαϊάμι με μια μπανάνα κολλημένη με μονωτική ταινία σε έναν τοίχο την οποία στη συνέχεια έφαγε, ο ίδιος κατέβαλε 4,5 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια της Κινέζας ηθοποιού προκειμένου να την παντρευτεί.
Στην προσφυγή του στη δικαιοσύνη για να πάρει πίσω τα χρήματα αυτά, ο Σαν ισχυρίζεται ότι η σχέση με την Τιάν έληξε επίσης εξαιτίας μιας απαίτησης 50 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετιζόταν με την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ.
JUST IN: Chinese crypto billionaire Justin Sun accused of paying a $4.5 million “bride fee” to marry actress Jing Tian, then trying to claw it back after the relationship collapsed. pic.twitter.com/HiYbe5bLLT— Polymarket (@Polymarket) September 14, 2026
Ο 36χρονος ιδρυτής της εταιρείας blockchain Tron δήλωσε ότι το ζευγάρι σχεδίαζε το κοινό του μέλλον όταν εκείνος μετέφερε 30 εκατομμύρια γουάν — περίπου 4,5 εκατομμύρια δολάρια — στους γονείς της Τζινγκ ως παραδοσιακή πληρωμή που σχετίζεται με τον γάμο.
«Βγαίναμε με σκοπό τον γάμο», ανέφερε ο Σαν σε γραπτή απάντηση στην Wall Street Journal. Ωστόσο, ο Σαν είπε ότι τα σχέδια γάμου με την 38χρονη Τζινγκ — η οποία πρωταγωνίστησε δίπλα στον Ματ Ντέιμον στην ταινία «The Great Wall» και είχε επίσης ρόλους στις ταινίες «Kong: Skull Island» και «Pacific Rim Uprising» — κατέρρευσαν ενώ προετοιμάζονταν για ιατρικές διαδικασίες στις ΗΠΑ προκειμένου να αποκτήσουν παιδί.
Ο δισεκατομμυριούχος ισχυρίστηκε ότι η «άλλη πλευρά» απαίτησε 50 εκατομμύρια δολάρια και διέκοψε κάθε επικοινωνία όταν εκείνος αρνήθηκε να πληρώσει. «Ο αρραβώνας δεν μπορούσε πλέον να προχωρήσει», δήλωσε ο Σαν στη Wall Street Journal.
Ο δικηγόρος του Σαν, Ζανγκ Τσιχουάι, ανέφερε στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δικαστήριο έκανε δεκτή αγωγή με την οποία ζητείται η επιστροφή των 30 εκατομμυρίων γουάν από την Τζινγκ και τους γονείς της.
Η Τζινγκ δεν έχει παρουσιάσει τη δική της εκδοχή για τη σχέση, ωστόσο, μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση της αγωγής, η ηθοποιός έγραψε ότι είχε επιδείξει «κακή κρίση» στις επιλογές ανδρών, επιμένοντας παράλληλα ότι «δεν θα πουλήσει ποτέ την αγάπη της για χρήματα». «Πιστεύω στον νόμο», πρόσθεσε, λέγοντας ότι «η δικαιοσύνη και η αμεροληψία θα επικρατήσουν τελικά».
Η ανάρτηση του δισεκατομμυριούχουΟ Σαν προχώρησε, μάλιστα, και σε μια εκτενή - αλλά φανταστική - ανάρτηση για τη «φίλη μου Τζινγκ Τιάν» στην οποία γράφεει για τον μακροχρόνιο θαυμασμό του στην ηθοποιό, ένα ιδιωτικό ραντεβού σε κινηματογράφο και την πληρωμή προς την οικογένειά της.
Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο Σαν ζήτησε συμβουλή από το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Claude της Anthropic μετά την υποτιθέμενη απαίτηση των 50 εκατομμυρίων δολαρίων για την παρένθετη μητρότητα και αποφάσισε να μην πληρώσει έπειτα από τη σχετική συμβουλή του AI.
Η αγωγή, ωστόσο, είναι πραγματική, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Σαν, ο οποίος κατονόμασε δημόσια την Τζινγκ και τους γονείς της ως εναγόμενους στη διαμάχη για τη μεταφορά των 30 εκατομμυρίων γουάν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα