Eurobank Equities για ελληνικά διυλιστήρια: Αύξηση στις τιμές στόχους – Εκτίναξη κερδών και διπλασιασμός EBITDA

Στα 73,9 ευρώ ο πήχης για τη Motor Oil και στα 17,5 ευρώ για την HELLENiQ Energy - Τα ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα οδηγούν τη Motor Oil σε καθαρή θετική ταμειακή θέση (net cash) και την HELLENiQ Energy σε δραστική μείωση του δανεισμού, υποστηρίζοντας υψηλές μερισματικές αποδόσεις