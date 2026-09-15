Eurobank Equities για ελληνικά διυλιστήρια: Αύξηση στις τιμές στόχους – Εκτίναξη κερδών και διπλασιασμός EBITDA
Eurobank Equities για ελληνικά διυλιστήρια: Αύξηση στις τιμές στόχους – Εκτίναξη κερδών και διπλασιασμός EBITDA
Στα 73,9 ευρώ ο πήχης για τη Motor Oil και στα 17,5 ευρώ για την HELLENiQ Energy - Τα ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα οδηγούν τη Motor Oil σε καθαρή θετική ταμειακή θέση (net cash) και την HELLENiQ Energy σε δραστική μείωση του δανεισμού, υποστηρίζοντας υψηλές μερισματικές αποδόσεις
Η Eurobank Equities προχωρά σε σημαντική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τα ελληνικά διυλιστήρια (HELLENiQ Energy και Motor Oil) για την περίοδο 2026–2028, λόγω της εκτίναξης των διεθνών περιθωρίων διύλισης.
Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, καθώς ένα μεγάλο μέρος της ανοδικής κίνησης έχει ήδη ενσωματωθεί στις χρηματιστηριακές τιμές, η σύσταση για τη HELLENiQ Energy υποβαθμίζεται σε «hold» (διακράτηση) παρά την αύξηση της τιμής στόχου στα 17,5 ευρώ, από 12,6 ευρώ προηγουμένως. Ταυτόχρονα, διατηρείται η σύσταση «buy» (αγορά) για τη Motor Oil, με αύξηση της τιμής στόχου στα 73,9 ευρώ, από 53,2 ευρώ προηγουμένως, αλλά αφαιρείται από τις κορυφαίες επιλογές (top picks) της Eurobank Equities.
Οι εκτιμήσεις για τα EBITDA του 2026 αναβαθμίζονται κατά περίπου 80%, στα 2,52 δισ. ευρώ για τη Motor Oil και στα 2,27 δισ. ευρώ για τη HELLENiQ Energy. Για το 2027, οι εκτιμήσεις για τα EBITDA σχεδόν διπλασιάζονται (2,0–2,25 δισ. €), ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτινάσσονται στα 1,2–1,6 δισ. ευρώ.
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Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, καθώς ένα μεγάλο μέρος της ανοδικής κίνησης έχει ήδη ενσωματωθεί στις χρηματιστηριακές τιμές, η σύσταση για τη HELLENiQ Energy υποβαθμίζεται σε «hold» (διακράτηση) παρά την αύξηση της τιμής στόχου στα 17,5 ευρώ, από 12,6 ευρώ προηγουμένως. Ταυτόχρονα, διατηρείται η σύσταση «buy» (αγορά) για τη Motor Oil, με αύξηση της τιμής στόχου στα 73,9 ευρώ, από 53,2 ευρώ προηγουμένως, αλλά αφαιρείται από τις κορυφαίες επιλογές (top picks) της Eurobank Equities.
Οι εκτιμήσεις για τα EBITDA του 2026 αναβαθμίζονται κατά περίπου 80%, στα 2,52 δισ. ευρώ για τη Motor Oil και στα 2,27 δισ. ευρώ για τη HELLENiQ Energy. Για το 2027, οι εκτιμήσεις για τα EBITDA σχεδόν διπλασιάζονται (2,0–2,25 δισ. €), ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτινάσσονται στα 1,2–1,6 δισ. ευρώ.
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