Χρηματιστήριο: Ασκήσεις ισορροπίας γύρω από τις 2.700 μονάδες με το βλέμμα στην D-Day της αναβάθμισης

Άμυνα από τους επενδυτές - Περιορίστηκαν οι αρχικές απώλειες, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει κοντά στα υψηλά ημέρας - Δυναμική ανάκαμψη για ορισμένες μετοχές που επλήγησαν στη συνεδρίαση της Δευτέρας