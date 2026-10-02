Πληθωρισμός: Στο -0,2% τα τρόφιμα τον πρώτο πλήρη μήνα εφαρμογής της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών

Η Ελλάδα μεταξύ των μόλις τεσσάρων χωρών της Ευρωζώνης με αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων - Στο +5,1% ο γενικός δείκτης - Η μάχη για να ανακοπεί νέο κύμα ανατιμήσεων μετά τις χθεσινές αυξήσεις σε 100 κωδικούς γαλακτοκομικών