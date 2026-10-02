Στουρνάρας: Πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει βαθμίδα Α – Τι λέει για πληθωρισμό, χρέος, επιτόκια, παραγωγικό μοντέλο

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μιλά για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ, τα κόκκινα δάνεια και τη στεγαστική πίεση, την επενδυτική βαθμίδα, το χρέος, το Ταμείο Ανάκαμψης και την ανάγκη για δημοσιονομική υπευθυνότητα