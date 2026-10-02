Big deal μεταξύ Venture Global και ConocoPhillips για 1 εκατ. τόνους LNG ετησίως
Big deal μεταξύ Venture Global και ConocoPhillips για 1 εκατ. τόνους LNG ετησίως
Η Venture Global ανακοίνωσε μία πρωτοφανή μακροχρόνια συμφωνία διάρκειας 20 ετών (με έναρξη το 2030), για την προμήθεια 1 εκατ. τόνων LNG ετησίως (MTPA) στην ConocoPhillips - Τι είδε η Atlantic SEE LNG που οι άλλοι δεν έβλεπαν να έρχεται
Μία ακόμη εξέλιξη από τη διεθνή αγορά του LNG δείχνει πόσο μπροστά έβλεπε τελικά η Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, όταν έκλεινε πέρυσι τον Νοέμβριο μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG από την Αμερικανική Venture Global.
Γιατί πλέον η Venture Global δεν πουλάει LNG με μακροχρόνιες συμφωνίες μόνο σε καθαρόαιμους αγοραστές, αλλά και σε ανταγωνιστές της παραγωγούς LNG, οι οποίοι βλέπουν πόσο μεγάλες δυσκολίες υπάρχουν στο να εξασφαλιστούν ποσότητες για τη διεθνή αγορά σε βάθος χρόνου.
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Γιατί πλέον η Venture Global δεν πουλάει LNG με μακροχρόνιες συμφωνίες μόνο σε καθαρόαιμους αγοραστές, αλλά και σε ανταγωνιστές της παραγωγούς LNG, οι οποίοι βλέπουν πόσο μεγάλες δυσκολίες υπάρχουν στο να εξασφαλιστούν ποσότητες για τη διεθνή αγορά σε βάθος χρόνου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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