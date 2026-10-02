Big deal μεταξύ Venture Global και ConocoPhillips για 1 εκατ. τόνους LNG ετησίως

Η Venture Global ανακοίνωσε μία πρωτοφανή μακροχρόνια συμφωνία διάρκειας 20 ετών (με έναρξη το 2030), για την προμήθεια 1 εκατ. τόνων LNG ετησίως (MTPA) στην ConocoPhillips - Τι είδε η Atlantic SEE LNG που οι άλλοι δεν έβλεπαν να έρχεται