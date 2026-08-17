Επιχείρηση «κρουαζιέρα θα σε πάω 2026» από την ΑΑΔΕ στη Σαντορίνη, φοροδιαφυγή σε σχεδόν 1 στα 2 τουριστικά σκάφη



92.000 ευρώ η αξία των παραβάσεων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις ανέρχεται σε 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 43.000 ευρώ.Η ελεγκτική διαδικασία, πάντως, δεν ολοκληρώνεται με τους επιτόπιους ελέγχους καθώς η ΑΑΔΕ προχωρά και σε περαιτέρω έλεγχο των επιχειρήσεων στις οποίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις, αξιοποιώντας και διασταυρώνοντας τα διαθέσιμα φορολογικά δεδομένα.Μάλιστα, όπου κριθεί απαραίτητο, οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους που δεν έχουν ελεγχθεί.Η επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026» εντάσσεται στη στρατηγική της ΑΑΔΕ για στοχευμένους ελέγχους σε τουριστικές επιχειρήσεις, με αξιοποίηση δεδομένων και ανάλυση κινδύνου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας.