Επιχείρηση «κρουαζιέρα θα σε πάω 2026» από την ΑΑΔΕ στη Σαντορίνη, φοροδιαφυγή σε σχεδόν 1 στα 2 τουριστικά σκάφη
Επιχείρηση «κρουαζιέρα θα σε πάω 2026» από την ΑΑΔΕ στη Σαντορίνη, φοροδιαφυγή σε σχεδόν 1 στα 2 τουριστικά σκάφη
Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε 26 ημερόπλοια και καταμαράν αποκάλυψαν παραβάσεις με πρόστιμα που έφτασαν τις 43.000 ευρώ
Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βρέθηκαν τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη, στο πλαίσιο της στοχευμένης ελεγκτικής δράσης με την ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026».
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία, αξιοποιώντας τις πληροφορίες, καθώς τα φορολογικά και στατιστικά δεδομένα που αναλύθηκαν μέσω αλγοριθμικών εργαλείων που έχουν στην κατοχή τους.
Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι της Βλυχάδας, αλλά και σε άλλα σημεία όπου δένουν τουριστικά σκάφη στο νησί, με τους ελεγκτές να επικεντρώνουν την παρουσία τους κατά την επιστροφή ημερόπλοιων και καταμαράν από ημερήσιες και απογευματινές κρουαζιέρες.
Συνολικά ελέγχθηκαν 26 τουριστικά σκάφη και σε 12 από αυτά διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, με την παραβατικότητα να ανέρχεται στο 46%.
Μεταξύ άλλων, οι ελεγκτές διαπίστωσαν:
* μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων,
* μη επίδειξη ή άρνηση προσκόμισης των προβλεπόμενων παραστατικών και εγγράφων,
* είσπραξη ποσών άνω των 500 ευρώ με μετρητά,
* εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ από τον προβλεπόμενο.
Οι έλεγχοι αφορούσαν επίσης την ορθή εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ, τον τρόπο εξόφλησης των συναλλαγών, καθώς και την τήρηση και επίδειξη των απαιτούμενων παραστατικών και εγγράφων.
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία, αξιοποιώντας τις πληροφορίες, καθώς τα φορολογικά και στατιστικά δεδομένα που αναλύθηκαν μέσω αλγοριθμικών εργαλείων που έχουν στην κατοχή τους.
Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι της Βλυχάδας, αλλά και σε άλλα σημεία όπου δένουν τουριστικά σκάφη στο νησί, με τους ελεγκτές να επικεντρώνουν την παρουσία τους κατά την επιστροφή ημερόπλοιων και καταμαράν από ημερήσιες και απογευματινές κρουαζιέρες.
Συνολικά ελέγχθηκαν 26 τουριστικά σκάφη και σε 12 από αυτά διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, με την παραβατικότητα να ανέρχεται στο 46%.
Παραβάσεις σε 12 από τα 26 σκάφη
Μεταξύ άλλων, οι ελεγκτές διαπίστωσαν:
* μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων,
* μη επίδειξη ή άρνηση προσκόμισης των προβλεπόμενων παραστατικών και εγγράφων,
* είσπραξη ποσών άνω των 500 ευρώ με μετρητά,
* εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή ΦΠΑ από τον προβλεπόμενο.
Οι έλεγχοι αφορούσαν επίσης την ορθή εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ, τον τρόπο εξόφλησης των συναλλαγών, καθώς και την τήρηση και επίδειξη των απαιτούμενων παραστατικών και εγγράφων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις ανέρχεται σε 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 43.000 ευρώ.
92.000 ευρώ η αξία των παραβάσεων
Η ελεγκτική διαδικασία, πάντως, δεν ολοκληρώνεται με τους επιτόπιους ελέγχους καθώς η ΑΑΔΕ προχωρά και σε περαιτέρω έλεγχο των επιχειρήσεων στις οποίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις, αξιοποιώντας και διασταυρώνοντας τα διαθέσιμα φορολογικά δεδομένα.
Μάλιστα, όπου κριθεί απαραίτητο, οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους που δεν έχουν ελεγχθεί.
Η επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026» εντάσσεται στη στρατηγική της ΑΑΔΕ για στοχευμένους ελέγχους σε τουριστικές επιχειρήσεις, με αξιοποίηση δεδομένων και ανάλυση κινδύνου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα