Το φυτό που θεωρείται «ασπίδα» για το σπίτι – Πού τοποθετείται για καλοτυχία
Το φυτό που θεωρείται «ασπίδα» για το σπίτι – Πού τοποθετείται για καλοτυχία
Ο κάκτος συνδέεται με δύναμη, ανθεκτικότητα και προστασία, ενώ στο Φενγκ Σούι θεωρείται συμβολικό «φίλτρο» απέναντι σε αρνητικές επιρροές - Η θέση του σε παράθυρο, είσοδο ή γραφείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία
Δεν είναι μόνο ένα από τα πιο εύκολα φυτά εσωτερικού χώρου. Ο κάκτος έχει αποκτήσει με τα χρόνια έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, που τον συνδέει με την ανθεκτικότητα, την προστασία και την καλοτυχία. Για κάποιους λειτουργεί περισσότερο ως διακοσμητικό στοιχείο, για άλλους όμως θεωρείται ένα μικρό «γούρι» που συμβολίζει την ικανότητα να αντέχει κανείς στις δυσκολίες και να προστατεύει τον προσωπικό του χώρο.
Η εικόνα του ταιριάζει απόλυτα με αυτή τη συμβολική διάσταση. Είναι ένα φυτό που επιβιώνει σε ακραίες συνθήκες, αποθηκεύει νερό, περιορίζει τις απώλειες υγρασίας και προστατεύεται με αγκάθια. Έτσι, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί ο κάκτος έχει συνδεθεί με την επιμονή, την αυτοπροστασία και τη δύναμη απέναντι στις αντιξοότητες.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η εικόνα του ταιριάζει απόλυτα με αυτή τη συμβολική διάσταση. Είναι ένα φυτό που επιβιώνει σε ακραίες συνθήκες, αποθηκεύει νερό, περιορίζει τις απώλειες υγρασίας και προστατεύεται με αγκάθια. Έτσι, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί ο κάκτος έχει συνδεθεί με την επιμονή, την αυτοπροστασία και τη δύναμη απέναντι στις αντιξοότητες.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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