Το φυτό που θεωρείται «ασπίδα» για το σπίτι – Πού τοποθετείται για καλοτυχία

Ο κάκτος συνδέεται με δύναμη, ανθεκτικότητα και προστασία, ενώ στο Φενγκ Σούι θεωρείται συμβολικό «φίλτρο» απέναντι σε αρνητικές επιρροές - Η θέση του σε παράθυρο, είσοδο ή γραφείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία