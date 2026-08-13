Κλιματιστικό: Το λάθος που ρίχνει την απόδοση έως 50% και αυξάνει την κατανάλωση
Κλιματιστικό: Το λάθος που ρίχνει την απόδοση έως 50% και αυξάνει την κατανάλωση
Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων του κλιματιστικού μπορεί να αποτρέψει σημαντική πτώση της απόδοσης και αυξημένη κατανάλωση ρεύματος. Το καλοκαίρι συνιστάται έλεγχος κάθε 15-30 ημέρες, συχνότερα σε σπίτια με κατοικίδια ή έντονη σκόνη
Με τις υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου να κρατούν τα κλιματιστικά σε λειτουργία για μεγάλο μέρος της ημέρας, μια απλή εργασία συντήρησης μπορεί να κάνει αισθητή διαφορά τόσο στην απόδοση της συσκευής όσο και στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για τον τακτικό καθαρισμό των φίλτρων, μια διαδικασία που συχνά παραμελείται μέχρι να εμφανιστούν τα πρώτα προβλήματα.
Η σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας δεν αρκεί για την οικονομική και αποτελεσματική λειτουργία του air condition. Όταν τα φίλτρα παραμένουν βρώμικα για μεγάλο διάστημα, η συσκευή δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει τον αέρα και αναγκάζεται να λειτουργεί περισσότερο προκειμένου να πετύχει την επιθυμητή θερμοκρασία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας δεν αρκεί για την οικονομική και αποτελεσματική λειτουργία του air condition. Όταν τα φίλτρα παραμένουν βρώμικα για μεγάλο διάστημα, η συσκευή δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει τον αέρα και αναγκάζεται να λειτουργεί περισσότερο προκειμένου να πετύχει την επιθυμητή θερμοκρασία.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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