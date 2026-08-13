Τέλος τα μετρητά από 1η Οκτωβρίου για τα ενοίκια, υποχρεωτικές οι πληρωμές μέσω τράπεζας

Εκπνέει η εξάμηνη περίοδος που είχε δοθεί την άνοιξη - Η αλλαγή αφορά και τα επαγγελματικά ακίνητα - Στόχος ο περιορισμός της φοροδιαφυγής