Τέλος τα μετρητά από 1η Οκτωβρίου για τα ενοίκια, υποχρεωτικές οι πληρωμές μέσω τράπεζας
Τέλος τα μετρητά από 1η Οκτωβρίου για τα ενοίκια, υποχρεωτικές οι πληρωμές μέσω τράπεζας
Εκπνέει η εξάμηνη περίοδος που είχε δοθεί την άνοιξη - Η αλλαγή αφορά και τα επαγγελματικά ακίνητα - Στόχος ο περιορισμός της φοροδιαφυγής
Οριστικό τέλος μπαίνει από 1η Οκτωβρίου στην πληρωμή των ενοικίων με μετρητά και πλέον θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος.
Η εφαρμογή της ρύθμισης είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου, αλλά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε εξάμηνη παράταση, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και η διασύνδεση των συστημάτων με το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ.
Το τραπεζικό αποδεικτικό θα αποτελεί πλέον το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο εξόφλησης του ενοικίου, ενώ οι πληρωμές με μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται ως νόμιμη εξόφληση.
Οι ενοικιαστές θα πρέπει να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) στον οποίο θα καταβάλλονται τα μισθώματα μέσω των διαδικασιών που θα προβλέψει η ΑΑΔΕ. Την ίδια στιγμή, ο λογαριασμός θα πρέπει να βρίσκεται στο όνομα του ιδιοκτήτη, ενώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού ο ενοικιαστής θα πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας θα προβλέπεται δήλωση των αντίστοιχων λογαριασμών για κάθε συνιδιοκτήτη.
Οι ενοικιαστές που δεν πραγματοποιούν τις πληρωμές ηλεκτρονικά ενδέχεται να χάσουν δικαιώματα που συνδέονται με κρατικές ενισχύσεις ή επιστροφές που προϋποθέτουν την ηλεκτρονική καταγραφή της συναλλαγής.
Η εφαρμογή της ρύθμισης είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου, αλλά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε εξάμηνη παράταση, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και η διασύνδεση των συστημάτων με το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ.
Το τραπεζικό αποδεικτικό θα αποτελεί πλέον το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο εξόφλησης του ενοικίου, ενώ οι πληρωμές με μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται ως νόμιμη εξόφληση.
Οι ενοικιαστές θα πρέπει να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) στον οποίο θα καταβάλλονται τα μισθώματα μέσω των διαδικασιών που θα προβλέψει η ΑΑΔΕ. Την ίδια στιγμή, ο λογαριασμός θα πρέπει να βρίσκεται στο όνομα του ιδιοκτήτη, ενώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού ο ενοικιαστής θα πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας θα προβλέπεται δήλωση των αντίστοιχων λογαριασμών για κάθε συνιδιοκτήτη.
Τι ισχύει για τους παραβάτεςΣχετικά με τις περιπτώσεις που δεν συμμορφώνονται με τον νόμο, για τους ιδιοκτήτες προβλέπεται απώλεια φορολογικών ευεργετημάτων, όπως της έκπτωσης 5% επί των εισοδημάτων από μισθώματα, εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι τα ενοίκια καταβλήθηκαν μέσω τραπεζικού συστήματος.
Οι ενοικιαστές που δεν πραγματοποιούν τις πληρωμές ηλεκτρονικά ενδέχεται να χάσουν δικαιώματα που συνδέονται με κρατικές ενισχύσεις ή επιστροφές που προϋποθέτουν την ηλεκτρονική καταγραφή της συναλλαγής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα