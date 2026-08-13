Προσωπικός Βοηθός: Ποιοι δικαιούνται έως 1.939 ευρώ, όσα αλλάζουν από το 2027
Προσωπικός Βοηθός: Ποιοι δικαιούνται έως 1.939 ευρώ, όσα αλλάζουν από το 2027
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του, το πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού για Άτομα με Αναπηρία θεσμοθετείται ως μία μόνιμη και πανελλαδική υπηρεσία.
Η σχετική απόφαση, που ανακοινώθηκε στις 11 Αυγούστου 2026, προβλέπει επέκταση σε όλη τη χώρα, ψηφιοποίηση της διαδικασίας και αυξημένες αμοιβές τόσο για τους Προσωπικούς Βοηθούς όσο και για τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης.
Ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού επιτρέπει σε άτομα με αναπηρία να επιλέγουν εξατομικευμένη υποστήριξη για τη μετακίνηση, τις σπουδές, την εργασία και γενικότερα την κοινωνική τους συμμετοχή, ενισχύοντας την αυτονομία και την ανεξάρτητη διαβίωσή τους. Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, το πρόγραμμα παύει να είναι πιλοτικό και καθίσταται σταθερή κρατική υπηρεσία, με ενιαίους κανόνες σε ολόκληρη την επικράτεια.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από την 1η Ιανουαρίου 2027, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα φτάνει έως τα 1.939 ευρώ, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ωφελούμενου. Το Πρόγραμμα θα λειτουργεί με ψηφιακές αιτήσεις, αυτοματοποιημένο έλεγχο των στοιχείων και εξατομικευμένη αξιολόγηση, ενώ προβλέφθηκαν συγκεκριμένες διαδικασίες για τη συνέχιση της προσωπικής βοήθειας στους σημερινούς ωφελούμενους.
Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι το πρόγραμμα δοκιμάστηκε πιλοτικά, αξιοποιήθηκε η εμπειρία των ωφελούμενων και των Προσωπικών Βοηθών, και πλέον μετατρέπεται σε «μόνιμο θεσμό εθνικής εμβέλειας».
Τίθεται επίσης εισοδηματικό κριτήριο: 35.000 ευρώ ετησίως για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαυξήσεις 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος (ή για το πρώτο ανήλικο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας) και 8.750 ευρώ για κάθε επόμενο ανήλικο μέλος.
Προϋπόθεση αποτελεί η διαβίωση σε κατοικία. Όσοι δεν διαβιούν ακόμη σε κατοικία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να αξιολογηθούν, με την ένταξή τους να ενεργοποιείται μετά τη μετοίκησή τους.
Η σχετική απόφαση, που ανακοινώθηκε στις 11 Αυγούστου 2026, προβλέπει επέκταση σε όλη τη χώρα, ψηφιοποίηση της διαδικασίας και αυξημένες αμοιβές τόσο για τους Προσωπικούς Βοηθούς όσο και για τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης.
Ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού επιτρέπει σε άτομα με αναπηρία να επιλέγουν εξατομικευμένη υποστήριξη για τη μετακίνηση, τις σπουδές, την εργασία και γενικότερα την κοινωνική τους συμμετοχή, ενισχύοντας την αυτονομία και την ανεξάρτητη διαβίωσή τους. Με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, το πρόγραμμα παύει να είναι πιλοτικό και καθίσταται σταθερή κρατική υπηρεσία, με ενιαίους κανόνες σε ολόκληρη την επικράτεια.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από την 1η Ιανουαρίου 2027, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα φτάνει έως τα 1.939 ευρώ, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ωφελούμενου. Το Πρόγραμμα θα λειτουργεί με ψηφιακές αιτήσεις, αυτοματοποιημένο έλεγχο των στοιχείων και εξατομικευμένη αξιολόγηση, ενώ προβλέφθηκαν συγκεκριμένες διαδικασίες για τη συνέχιση της προσωπικής βοήθειας στους σημερινούς ωφελούμενους.
Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι το πρόγραμμα δοκιμάστηκε πιλοτικά, αξιοποιήθηκε η εμπειρία των ωφελούμενων και των Προσωπικών Βοηθών, και πλέον μετατρέπεται σε «μόνιμο θεσμό εθνικής εμβέλειας».
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχήςΔικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, ηλικίας 16 έως 67 ετών, που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και είναι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ με ισχύ εφ' όρου ζωής και ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67%, ή αντίστοιχη κρίση περί ανάγκης συμπαράστασης. Κατ' εξαίρεση, μπορούν να ενταχθούν και άτομα έως 75 ετών, εφόσον είχαν καταστεί δικαιούχοι επιδόματος κίνησης πριν τα 67.
Τίθεται επίσης εισοδηματικό κριτήριο: 35.000 ευρώ ετησίως για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαυξήσεις 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος (ή για το πρώτο ανήλικο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας) και 8.750 ευρώ για κάθε επόμενο ανήλικο μέλος.
Προϋπόθεση αποτελεί η διαβίωση σε κατοικία. Όσοι δεν διαβιούν ακόμη σε κατοικία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να αξιολογηθούν, με την ένταξή τους να ενεργοποιείται μετά τη μετοίκησή τους.
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